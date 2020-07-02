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Início de treinamentos no Santos conta com retorno de Marinho, Uribe e atleta recuperado de COVID-19

Com retorno do trio, apenas Renyer, que recupera-se de lesão no joelho, não está à disposição do técnico Jesualdo Ferreira...

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 22:31

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 22:31
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após sete dias consecutivos de avaliações físicas, clínicas e fisiológicas, o Santos retomou os seus treinamentos com bola no CT Rei Pelé na tarde desta quarta-feira, após mais de 100 dias. A última atividade havia acontecido no dia 16 de março.

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