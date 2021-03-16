Início de Catarinense, anima elenco da Chape

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

Líder do Campeonato Catarinense, a Chapecoense é a grande sensação neste início de torneio. Com 100% de aproveitamento e sem usar o time principal, o Verdão do Oeste se candidata como forte postulante ao título.

+ Disney renovou com três ex-jogadores: veja quem saiu e renovou com a Fox/Espn no período de um ano

Dentro do clube a felicidade pelos resultados é imensa, principalmente do interino Felipe Mattos, que mostra o seu valor e comprometimento com o elenco.

‘Foi uma vitória muito importante, são seis pontos conquistados nessa viagem. É um desgaste muito grande, por isso a importância desse planejamento e dessa rodagem com os jogadores que estamos conseguindo fazer, ainda dando ênfase. Sete jogadores da base começaram a partida, é muito importante para o nosso planejamento. A cada jogo vamos avaliando. Tivemos êxito na estratégia. A meninada conseguiu corresponder. Dedicamos ao nosso torcedor’, declarou na coletiva.

+ FPF admite erro em Novorizontino x São Paulo. Veja 20 polêmicas do VAR no Brasil e Europa