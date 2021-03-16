Início de Catarinense, anima elenco da Chape

Líder do Campeonato Catarinense, a Chapecoense é a grande sensação neste início de torneio. Com 100% de aproveitamento e sem usar o time principal, o Verdão do Oeste se candidata como forte postulante ao título.
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Dentro do clube a felicidade pelos resultados é imensa, principalmente do interino Felipe Mattos, que mostra o seu valor e comprometimento com o elenco.
‘Foi uma vitória muito importante, são seis pontos conquistados nessa viagem. É um desgaste muito grande, por isso a importância desse planejamento e dessa rodagem com os jogadores que estamos conseguindo fazer, ainda dando ênfase. Sete jogadores da base começaram a partida, é muito importante para o nosso planejamento. A cada jogo vamos avaliando. Tivemos êxito na estratégia. A meninada conseguiu corresponder. Dedicamos ao nosso torcedor’, declarou na coletiva.
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Sem jogos ao longo da semana, a Chapecoense volta a campo no fim de semana, quando encara o Juventus-SC, na Arena Condá.