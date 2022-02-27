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Ingressos para Fluminense e Millonarios esgotam dois dias antes de jogo pela Libertadores

Tricolor venceu a estreia no torneio por 2 a 1, no Estádio El Campín, em Bogotá; Cerca de 19 mil ingressos foram vendidos para torcida do Fluminense...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 14:35
O Fluminense contará com força total na arquibancada no jogo de volta da segunda fase da Libertadores, na terça-feira, às 21h30, em São Januário. Neste domingo, o Tricolor anunciou que todos os ingressos para o duelo contra o Millonarios foram vendidos. Do lado do mandante, aproximadamente 19 mil ingressos estavam disponíveis. Contudo, o clube informou que os bilhetes destinados à gratuidade que não forem retirados serão comercializados no dia da partida.A vitória fora de casa serviu como motivação para os tricolores, que formaram filas para a compra dos ingressos já no primeiro dia de vendas, na última sexta-feira. Nas primeiras 24 horas, 11 mil torcedores garantiram seus ingressos. Após o triunfo no clássico contra o Vasco no último sábado, a torcida comprou os oito mil restantes. Os únicos ingressos disponíveis são os do setor visitante.
Na ida para Bogotá, a torcida também apoiou o elenco. Após a vitória sobre o Volta Redonda, tricolores organizaram o 'Aero Flu', uma recepção dos jogadores antes do embarque para a Colômbia. Para o duelo da volta, o Fluminense liberou o acesso gratuito para sócios do pacote Tricolor de Coração, e os bilhetes à venda variaram de R$20 a R$60. A partida definirá qual equipe irá avançar na competição, principal objetivo do clube nesta temporada.
Crédito: FluminensevenceuoMillonariospor2a1emBogotá(Foto:Staffimages/CONMEBOL

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