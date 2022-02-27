Ingressos para Fluminense e Millonarios esgotam dois dias antes de jogo pela Libertadores

O Fluminense contará com força total na arquibancada no jogo de volta da segunda fase da Libertadores, na terça-feira, às 21h30, em São Januário. Neste domingo, o Tricolor anunciou que todos os ingressos para o duelo contra o Millonarios foram vendidos. Do lado do mandante, aproximadamente 19 mil ingressos estavam disponíveis. Contudo, o clube informou que os bilhetes destinados à gratuidade que não forem retirados serão comercializados no dia da partida.A vitória fora de casa serviu como motivação para os tricolores, que formaram filas para a compra dos ingressos já no primeiro dia de vendas, na última sexta-feira. Nas primeiras 24 horas, 11 mil torcedores garantiram seus ingressos. Após o triunfo no clássico contra o Vasco no último sábado, a torcida comprou os oito mil restantes. Os únicos ingressos disponíveis são os do setor visitante.