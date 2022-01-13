Ingressos para estreia do Palmeiras na temporada estão à venda

O torcedor do Palmeiras já pode adquirir o seu ingresso para acompanhar presencialmente a estreia da equipe na temporada, contra o Novorizontino, no próximo dia 23, às 16h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pelo Campeonato Paulista.Estão à venda pela internet, através do site www.totalticket.com.br/novorizontino, e na loja Sport Billy, na cidade interiorana, os bilhetes para o jogo. A comercialização no palco do duelo começa na próxima terça-feira (18).

A carga total colocada a venda é de 11.800 ingressos. Os palmeirenses ficarão no setor destinado aos visitantes, cuja entrada é feita pelo portão 3 do estádio. O valor da entrada é de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

Para entrar no estádio, os torcedores deverão portar o comprovante de esquema vacinal completo contra a Covid-19 (dose única ou duas doses).

Já quem tiver apenas a primeira dose (no caso de vacinas que precisam de duas doses) precisa apresentar resultado negativo do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência.

Para crianças com idade abaixo da autorizada para vacinação, deve ser apresentado resultado de exame RT-PCR (feito até 48 horas antes do jogo) ou antígeno (feito com até 24 horas de antecedência).

O uso de máscara é obrigatório durante a partida.

Serviço:

>Loja Sport BillyEndereço: Rua Quinze de Novembro, 737Centro – Novo Horizonte/SPTelefone: (13) 99609-1928Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 17h, e sábado, das 9h às 13h

>Estádio Jorge Ismael de Biasi (a partir de 18/01)Endereço: Av. Domingos Baraldo, 2870Vila Patti – Novo Horizonte/SPHorário de Funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 15h.TABELA

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