Ingressos esgotados para a torcida do Flamengo em jogo contra o Athletico

Depois de duas partidas como mandante no Maracanã, que recebeu mais de 110 mil torcedores nos duelos com o São Paulo e Palmeiras, o Flamengo visita o Athletico, neste sábado às 16h30, pela terceira rodada do Brasileirão. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o time de Paulo Sousa também contará com o apoio da Nação, que já esgotou os ingressos destinados à torcida visitante.As imagens da festa da torcida do Flamengo em recorde de público no MaracaTrês mil e quinhentos ingressos foram colocados à venda para a torcida do Flamengo, que lotará seu setor na Arena da Baixada, onde o Flamengo venceu pelo Campeonato Brasileiro, pela última vez, em outubro de 2019: 2 a 0 com dois gols de Bruno Henrique. Em 2020, o Furacão levou a melhor, por 2 a 1, e, na última edição do Brasileirão, em 2021, as equipes empataram em 2 a 2.