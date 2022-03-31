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Ingressos destinados exclusivamente à torcida do Flamengo para a decisão do Carioca estão esgotados

Rubro-negro se prepara para o jogo de volta contra o Fluminense, pela final do Carioca. Time precisa reverter desvantagem de dois gols para manter vivo o sonho do tetra...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 13:40
Depois de derrota na partida desta quarta, o Flamengo se prepara para o jogo de volta contra o Fluminense, pela final do Campeonato Carioca. O rubro-negro necessita reverter a desvantagem de dois gols para manter vivo o sonho do tetracampeonato inédito. Com isso, o clube informou que os ingressos destinados exclusivamente à torcida estão esgotados. - Nação, os ingressos destinados exclusivamente para a torcida rubro-negra para a segunda partida da final do Cariocão estão esgotados. Agradecemos, mais uma vez, pelo apoio da Maior Torcida do Mundo. Vamos juntos - informou o clube carioca em sua rede social.
O Flamengo teve mais volume de jogo e algumas oportunidades de abrir o placar, mas por erros coletivos e individuais acabou saindo de campo derrotado. No primeiro gol, Léo Pereira cometeu um erro grosseiro e gerou o contra-ataque para que Cano finalizasse na área. Em seguida, o sistema defensivo falhou e o argentino voltou a estufar a rede.
Apesar do resultado, o discurso depois do jogo foi de otimismo e de confiança na qualidade da equipe. O vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz lamentou o resultado, mas afirmou que o time deve manter a tranquilidade, pois tem qualidade para reverter a desvantagem no jogo de volta.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
O duelo de volta está marcado para o próximo sábado, também no Maracanã, às 18h, para decidir o campeão Carioca de 2022. O Rubro-negro necessita vencer por dois gols de diferença para levar a decisão pelo menos para os pênaltis e ainda sonhar com o tetracampeonato inédito.
Crédito: TorcidaseráumdostrunfosparaoFlamengotentarreverteradesvantagemnoCarioca(GilvandeSouza/Flamengo

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