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Ingresso para Madureira x Flamengo no Conselheiro Galvão chega a R$ 120; saiba como comprar

Carioca: duelo será realizado na casa do Tricolor Suburbano nesta quarta-feira, às 15h30...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 12:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 12:05
O torcedor que quiser ter uma experiência "raiz" no jogo entre Flamengo e Madureira, nesta quarta-feira, às 15h30, terá que pagar caro para estar presente no jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Mandante, o Tricolor Suburbano definiu os seguintes valores: R$ 120 para a inteira do ingresso e R$ 60, a meia-entrada.
Uma curiosidade: no dia 6 de fevereiro, o Madureira recebeu o Vasco no mesmo local e, na ocasião, pôs os ingressos à venda pela metade do valor cobrado em relação ao embate contra o Flamengo (inteira a R$ 60).
Confira os pontos de venda:
Estádio Aniceto Moscoso (Conselheiro Galvão)- Dia 14, segunda-feira, das 14h às 17h- Dia 15, terça-feira, das 9h às 17h
- Pela internet: Ticket Hub (acesse aqui) - será permitida a entrada com o voucher no aplicativo, não sendo necessária a troca para o ingresso físico.
Será necessária a apresentação do comprovante de vacinação com o ciclo vacinal completo no ato da compra do ingresso e entrada do estádio, assim como a utilização da máscara durante as partidas. Veja requisitos:
– 50 anos ou mais: dose de reforço
– De 18 a 49 anos: Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose)
– Adolescentes e crianças menores de 18 anos: sem obrigatoriedade de comprovação
> Veja e simule a tabela do Cariocão
GRATUIDADES
- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão estar com o comprovante do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades poderão ser retiradas até terça-feira, 15.
Crédito: EstádioConselheiroGalvãoéacasadoMadureira(Foto:Divulgação/Madureira

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