Ingleses se assustam com pedida de Bayern de Munique por Coman

O Bayern de Munique pede cerca de 77 milhões de libras (R$ 531 milhões) para vender Coman, segundo o "Bild". O atacante, que tem contrato com os bávaros até 2023, mas que busca uma saída, achou o valor incompatível com o período de crise econômica.Por conta desses valores, Manchester United e Liverpool não devem atuar no mercado pela contratação do francês, embora nenhum tenha apresentado uma proposta oficial. Portanto, há a possibilidade de que o atleta tenha que cumprir todo o seu contrato na Alemanha.