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Ingleses se assustam com pedida de Bayern de Munique por Coman

Manchester United e Liverpool não irão pagar o preço cobrado pelos alemães pela chegada do ponta francês. Atacante tem contrato com os bávaros até 2023...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 13:45

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 13:45
Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
O Bayern de Munique pede cerca de 77 milhões de libras (R$ 531 milhões) para vender Coman, segundo o "Bild". O atacante, que tem contrato com os bávaros até 2023, mas que busca uma saída, achou o valor incompatível com o período de crise econômica.Por conta desses valores, Manchester United e Liverpool não devem atuar no mercado pela contratação do francês, embora nenhum tenha apresentado uma proposta oficial. Portanto, há a possibilidade de que o atleta tenha que cumprir todo o seu contrato na Alemanha.
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Além disso, Julian Nagelsmann, novo comandante do Bayern de Munique, conta com Coman no elenco para a próxima temporada. Além disso, os dirigentes estão buscando um acordo com o jogador para que renove seu contrato.
A única barreira nesta negociação é o salário pedido pelo atleta considerado muito alto. Enquanto isso, os Red Devils devem seguir em busca da contratação de Jadon Sancho, enquanto o Liverpool tenta manter o grupo ofensivo que possui no atual plantel.

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