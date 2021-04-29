Indo para o nono jogo em 31 dias, Ceni deve manter rotina e acionar reservas do Flamengo no Carioca

Após conquistar sua segunda vitória na Libertadores, o elenco do Flamengo se reapresenta nesta quinta, no Ninho do Urubu, e inicia a preparação para a semifinal do Campeonato Carioca. O duelo com o Volta Redonda será o nono do clube com o time principal na temporada de 2021 em 31 dias. Sequência que deve fazer Rogério Ceni manter a rotina e mandar uma equipe alternativa a campo neste sábado, no Maracanã, na partida de de ida contra o Voltaço.

- Jogamos sempre com o melhor Flamengo possível, buscando as vitórias e seguindo o planejamento do começo do ano, quando começamos o Carioca quase que com um time Sub-20. Usamos o time completo em três, quatro jogos... Sabemos o quanto é importante ser campeão carioca, ser campeão pelo Flamengo, e vamos rodar o elenco, usar todos os jogadores. Vai depender da avaliação que vamos fazer na reapresentação. Faremos avaliação visando o jogo da altitude contra a LDU - disse Ceni após o jogo contra a Unión La Calera.Das oito partidas disputadas, duas foram pela fase de grupos da Libertadores e uma pela Supercopa do Brasil, nas quais Ceni mandou a campo o que tinha de melhor. As mudanças, nestes casos, foram pontuais, com substituições na zaga - com Rodrigo Caio fora por lesão, segue a dúvida entre Gustavo Henrique e Bruno Viana como substituto ao lado de Willian Arão, improvisado na defesa.