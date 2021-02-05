Índio Ramírez tem lesão confirmada e está fora do Brasileirão

Crédito: Reprodução/Instagram

Na briga para escapar do rebaixamento, o Bahia terá um desfalque daqueles para sobreviver na elite do futebol brasileiro. Trata-se de Índio Ramírez, que sofreu uma lesão no joelho e está fora da temporada.

+ Confira a classificação do Brasileirão somente com jogos de visitantes

De acordo com o departamento médico do Tricolor, o meio-campista teve uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, além do menisco medial. Agora, ele será submetido a uma artroscopia e a previsão é que ele seja desfalque por seis meses.

A baixa será muito sentida, já que Índio Ramírez tem se tornado um dos principais nomes do time desde a sua chegada e anotou gols importantes.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO