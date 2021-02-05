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futebol

Índio Ramírez tem lesão confirmada e está fora do Brasileirão

Colombiano teve uma lesão no ligamento do joelho e vai ficar seis meses fora...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 16:59

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:59

Crédito: Reprodução/Instagram
Na briga para escapar do rebaixamento, o Bahia terá um desfalque daqueles para sobreviver na elite do futebol brasileiro. Trata-se de Índio Ramírez, que sofreu uma lesão no joelho e está fora da temporada.
+ Confira a classificação do Brasileirão somente com jogos de visitantes
De acordo com o departamento médico do Tricolor, o meio-campista teve uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, além do menisco medial. Agora, ele será submetido a uma artroscopia e a previsão é que ele seja desfalque por seis meses.
A baixa será muito sentida, já que Índio Ramírez tem se tornado um dos principais nomes do time desde a sua chegada e anotou gols importantes.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O primeiro e próximo desafio do Bahia sem o colombiano é no fim de semana, quando o Tricolor encara o Goiás, na Arena Fonte Nova.

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