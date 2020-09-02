Índio firme! Na Série B, Chapecoense ganha do Juventude e segue no G4

Pela 7ª Rodada da Série B do Brasileirão, a Chapecoense bateu por 1 a 0 o Juventude atuando na Arena Condá e continua postada no G4 da competição com 13 pontos e em terceiro lugar. Por sua vez, a equipe gaúcha parou na nona posição com nove unidades.
O QUE VALEU DESTAQUE
As duas equipes pareciam dedicadas a terem o controle do jogo, mas a parte da inspiração técnica não parecia efetivamente alinhada a dedicação física que era implementada no compromisso.
Tanto é que, nos 45 minutos iniciais, a Arena Condá presenciou apenas duas finalizações mais agudas quando Breno Lopes bateu de esquerda e forçou João Ricardo a trabalhar além da "bomba" soltada por Anderson Leite que encontrou um Marcelo Carné igualmente atento para afastar o perigo.
PLACAR INAUGURADO
Se na etapa inicial o gol não pareceu tão perto de sair, logo aos 14 minutos o jovem Foguinho contrariou a lógica abrindo a contagem para o time catarinense. Depois de receber a bola na entrada da área após passe diagonal vindo do lado esquerdo, o meia teve tranquilidade para tirar a marcação e bater de perna esquerda, no contrapé de Marcelo Carné.
SUSTENTOU
Apesar de logo depois de sofrer o tento a equipe de Caxias do Sul ensaiar uma pressão, as limitações do time dirigido por Pintado logo se mostraram latentes. Com isso, mesmo tendo momentos de posse de bola mais notórios por parte dos visitantes, a Chape não passou grande sufoco para segurar o importante resultado positivo.