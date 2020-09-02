Índio firme! Na Série B, Chapecoense ganha do Juventude e segue no G4

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Pela 7ª Rodada da Série B do Brasileirão, a Chapecoense bateu por 1 a 0 o Juventude atuando na Arena Condá e continua postada no G4 da competição com 13 pontos e em terceiro lugar. Por sua vez, a equipe gaúcha parou na nona posição com nove unidades.

O QUE VALEU DESTAQUE

As duas equipes pareciam dedicadas a terem o controle do jogo, mas a parte da inspiração técnica não parecia efetivamente alinhada a dedicação física que era implementada no compromisso.

Tanto é que, nos 45 minutos iniciais, a Arena Condá presenciou apenas duas finalizações mais agudas quando Breno Lopes bateu de esquerda e forçou João Ricardo a trabalhar além da "bomba" soltada por Anderson Leite que encontrou um Marcelo Carné igualmente atento para afastar o perigo.

PLACAR INAUGURADO

Se na etapa inicial o gol não pareceu tão perto de sair, logo aos 14 minutos o jovem Foguinho contrariou a lógica abrindo a contagem para o time catarinense. Depois de receber a bola na entrada da área após passe diagonal vindo do lado esquerdo, o meia teve tranquilidade para tirar a marcação e bater de perna esquerda, no contrapé de Marcelo Carné.

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