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'Indicado' por John Textor, colombiano Dylan Talero reforça time sub-20 do Botafogo

Atacante, conhecido como 'pequeno Cristiano Ronaldo', estava no FC Florida, time de base que Textor também possui ações...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 21:12

Publicado em 10 de Março de 2022 às 21:12

Mais um reforço está chegando ao Botafogo, mas agora para o time sub-20. John Textor, dono do clube, anunciou que Dylan Talero, atacante colombiano do FC Florida-EUA, vai reforçar o time de base do Alvinegro. O anúncio foi feito pelo próprio executivo norte-americano, nas redes sociais.+ Botafogo planeja a chegada de seis a oito reforços para o Brasileirão
- Dylan Talero foi escolhido! Ele chegará ao Rio de Janeiro amanhã cedo, onde jogará pelo time sub-20 do Botafogo... Talvez um dia o pequeno Cristiano Ronaldo terá o privilégio de jogar com o pequeno Cavani (Matheus Nascimento). Parabéns Dylan! - escreveu.
Não foi a primeira vez que Textor citou Dylan. Em janeiro, quando ainda não tinha assinado o contrato definitivo da SAF, o norte-americano havia postado um vídeo do colombiano nas redes sociais.
O FC Florida é outro time que John Textor, equipe que disputa torneios de nível universitários nos Estados Unidos, possui ações A chegada de jogadores estrangeiros para as categorias de base é uma das promessas do executivo.
Crédito: DylanTaleroeJohnTextor,donodoBotafogo(Foto:Divulgação

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