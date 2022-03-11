'Indicado' por John Textor, colombiano Dylan Talero reforça time sub-20 do Botafogo

Mais um reforço está chegando ao Botafogo, mas agora para o time sub-20. John Textor, dono do clube, anunciou que Dylan Talero, atacante colombiano do FC Florida-EUA, vai reforçar o time de base do Alvinegro. O anúncio foi feito pelo próprio executivo norte-americano, nas redes sociais.+ Botafogo planeja a chegada de seis a oito reforços para o Brasileirão

- Dylan Talero foi escolhido! Ele chegará ao Rio de Janeiro amanhã cedo, onde jogará pelo time sub-20 do Botafogo... Talvez um dia o pequeno Cristiano Ronaldo terá o privilégio de jogar com o pequeno Cavani (Matheus Nascimento). Parabéns Dylan! - escreveu.

Não foi a primeira vez que Textor citou Dylan. Em janeiro, quando ainda não tinha assinado o contrato definitivo da SAF, o norte-americano havia postado um vídeo do colombiano nas redes sociais.

O FC Florida é outro time que John Textor, equipe que disputa torneios de nível universitários nos Estados Unidos, possui ações A chegada de jogadores estrangeiros para as categorias de base é uma das promessas do executivo.