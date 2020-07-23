Indicado por Jesus e valorizado: veja números de Gilberto pelo Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O Campeonato Carioca valorizou alguns jogadores do Fluminense. Um deles foi o lateral-direito Gilberto. Contratado em definitivo junto a Fiorentina (ITA) para 2020, ele pode acabar sendo a fonte de uma importante receita para o Tricolor neste ano de pandemia, antes até da joia Marcos Paulo. O atleta de 27 anos despertou o interesse de Jorge Jesus nas finais do Estadual e foi indicado ao Flamengo. Agora com o português indo para o Benfica (POR), o nome do jogador chegou ao novo clube.

Nenhuma proposta oficial pintou para o Flu ainda. No entanto, o jogador já foi alvo de clubes do Brasil e de fora, inclusive sendo especulado no próprio Flamengo ainda em 2018, ano da melhor temporada de Gilberto pelo clube das Laranjeiras. Naquela ocasião, foram seis gols marcados em 34 jogos. Vale ressaltar que, mesmo com todas as dificuldades, o lateral está feliz no Fluminense. No mês passado ele completou 100 jogos com a camisa tricolor e afirmou que o clube era "sua casa".

Mesmo que a proposta chegue, a tendência é que o Fluminense não libere Gilberto para o Flamengo. Isso já havia acontecido na negociação de Pedro, que acabou indo para a Fiorentina e só posteriormente chegou ao Rubro-Negro. Ele teve passagem discreta pela Europa entre 2015 e 2016. Em dezembro, o Fluminense desembolsou pouco mais de 80 mil euros (cerca de R$ 360 mil), dividido em duas parcelas, para ter Gilberto até julho de 2022. Portanto, a proposta precisa ser vantajosa também para o Tricolor. Como a relação entre o estafe e o clube é boa, a tendência é que não haja problema neste sentido.Identificação e anos instáveis

Dos 103 jogos pelo Fluminense, Gilberto foi titular em 102. Ele levou 13 cartões amarelos e apenas um vermelho. São 11 gols marcados desde a estreia, no dia 12 de janeiro de 2018. Com o lateral em campo, o Flu teve 44 vitórias, 26 empates e 33 derrotas.

Apesar de um 2018 complicado do Fluminense, marcado pela troca de treinadores e o fim de ano apertado no Brasileirão, Gilberto foi um dos destaques da equipe. Foram seis gols em 36 jogos, número que poderia ter sido ainda melhor se não fosse a grave lesão (edema ósseo no joelho) em agosto. Ele retornou aos campos apenas em 2019, quando foi eleito o melhor da posição no Campeonato Carioca.

No ano passado ele teve bons momentos, mas foi irregular. Criticado pela torcida, ele perdeu a vaga para Igor Julião no final da passagem de Fernando Diniz e no começo do período em que Oswaldo de Oliveira assumiu o Tricolor. Foram 49 partidas, dois gols, quatro assistências e 71 desarmes.

Em 2020, Gilberto ainda não conseguiu ter atuações sempre regulares, mas se consolida sem ser ameaçado na posição. São 18 jogos e três gols marcados, inclusive o "do título" da Taça Rio - a partida terminou empatada e o Flu ganhou nos pênaltis. Ele é o lateral com mais gols no Novo Maracanã e também do Fluminense na década.