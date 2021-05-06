Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Independiente del Valle x Palmeiras terá arbitragem venezuelana

Jesús Valenzuela apitará apenas seu segundo jogo com o Verdão em campo na carreira
...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 16:40
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira (6), o quadro de árbitros para a quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O árbitro designado para apitar o confronto entre Independiente del Valle e Palmeiras é Jesús Valenzuela, venezuelano de 37 anos.
>> Final da Champions com torcida? Veja como anda a liberação de público pelo mundo
Apesar de apitar jogos da Libertadores desde 2015, esta é apenas a segunda partida do árbitro à frente de jogos do Verdão. A primeira aconteceu no ano passado, no duelo contra o Libertad-PAR, pelas quartas de final da competição. Na ocasião, o Palmeiras venceu o time paraguaio por 3 a 0 no Allianz Parque, com direito à expulsão de um atleta do time adversário após revisão do VAR.Valenzuela também apitou a final da Copa Sul-Americana da última temporada, vencida pelo Defensa y Justicia-ARG, outro adversário do grupo do Alviverde na atual edição da Liberta. O jovem árbitro tem tido seu trabalho reconhecido pela Conmebol e ganha cada vez mais espaço nos torneios continentais.
Para completar a equipe de arbitragem venezuelana, Lubin Torrealba e Tulio Moreno serão os assistentes, e Andres Pernia será o 4º árbitro da partida. Na cabine do VAR, o argentino Rodolfo Otero é quem comanda a equipe de vídeo.
Líder isolado do grupo, o Palmeiras vai a campo na próxima terça-feira (11), para enfrentar o Independiente del Valle, no Equador. Caso vença, o Verdão já estará matematicamente classificado para a próxima fase da Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados