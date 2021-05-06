Independiente del Valle x Palmeiras terá arbitragem venezuelana

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira (6), o quadro de árbitros para a quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O árbitro designado para apitar o confronto entre Independiente del Valle e Palmeiras é Jesús Valenzuela, venezuelano de 37 anos.

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Apesar de apitar jogos da Libertadores desde 2015, esta é apenas a segunda partida do árbitro à frente de jogos do Verdão. A primeira aconteceu no ano passado, no duelo contra o Libertad-PAR, pelas quartas de final da competição. Na ocasião, o Palmeiras venceu o time paraguaio por 3 a 0 no Allianz Parque, com direito à expulsão de um atleta do time adversário após revisão do VAR.Valenzuela também apitou a final da Copa Sul-Americana da última temporada, vencida pelo Defensa y Justicia-ARG, outro adversário do grupo do Alviverde na atual edição da Liberta. O jovem árbitro tem tido seu trabalho reconhecido pela Conmebol e ganha cada vez mais espaço nos torneios continentais.

Para completar a equipe de arbitragem venezuelana, Lubin Torrealba e Tulio Moreno serão os assistentes, e Andres Pernia será o 4º árbitro da partida. Na cabine do VAR, o argentino Rodolfo Otero é quem comanda a equipe de vídeo.