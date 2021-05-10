Independiente del Valle x Palmeiras: onde assistir à Libertadores, arbitragem e escalações

Crédito: Andre Penner / POOL / AFP

Em jogo válido pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Independiente del Valle e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casa Blanca, em Quito, no Equador.>> ATUAÇÕES: Com golaço e assistências, Scarpa brilha em classificação do Palmeiras

O Verdão, atual campeão do torneio continental e dono da melhor campanha da fase de grupos nas últimas três edições da Libertadores, é líder do seu grupo com 9 pontos conquistados (100% de aproveitamento). Na última partida, venceu o Defensa y Justicia por 2 a 1, fora de casa.

Já o Independiente del Valle, por sua vez, está em terceiro lugar do Grupo A, com 4 pontos, e vem de uma uma goleada sobre o Universitario-PER por 4 a 0, em casa.BEDER CAICEDO SOFRE FRATURA E DESFALCA O DEL VALLE

Durante a partida contra o Universitario-PER pela Libertadores, no minuto 33 da primeira etapa, Beder Caicedo sofreu uma lesão e foi substituído. Após realização de exames de radiografia e tomografia no Equador, foi detectado que o jogador teve uma fratura na tíbia e o tempo de recuperação é de 2 a 3 meses.

MATÍAS VIÑA RETORNA APÓS CUMPRIR SUSPENSÃO DA CONMEBOL

O lateral-esquerdo Matías Viña, que desfalcou o Palmeiras nas três primeiras rodadas da Libertadores após ser punido por agressão na partida de volta da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, já cumpriu a pena e está à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo contra o Independiente del Valle.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Independiente del Valle-EQU x Palmeiras

Data: 11 de Maio de 2021Horário: 21h30 (horário de Brasília)Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito, no Equador

Árbitro: Jesús Valenzuela-VENAssistentes: Lubin Torrealba-VEN e Tulio Moreno-VENVAR: Rodolfo Otero-ARG

Transmissão:

– SBT (TV Aberta, para o Estado de São Paulo e cidades de Porto Alegre, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting. Nadine Basttos analisa a arbitragem); – SITE OFICIAL DO SBT;– FOX SPORTS (TV por assinatura para todo o Brasil);INDEPENDIENTE DEL VALE: Ramírez; Estacio, Tenorio e Segovia; Cheme, Uca, Pellerano, Faravelli e Jhon Sánchez; Murillo e Escobar. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques: Beder Caicedo (machucado);Pendurados: Byan García;Suspenso: Ninguém;Volta de suspensão: Ninguém;

PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gustavo Goméz e Renan; Marcos Rocha e Matías Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.