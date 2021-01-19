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Independentemente das contas, goleada faz Palmeiras voltar a ter supremacia no Dérbi

Pelas contas do Corinthians, agora são 129 vitórias do Palmeiras contra 128 do rival no histórico do clássico...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 08:30

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 08:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A histórica goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians na noite da última segunda-feira (18), no Allianz Parque, fez com que o Palmeiras retomasse a vantagem de vitórias no histórico do confronto contra seu maior rival. Mesmo que com contas diferentes, o Verdão agora tem mais vitórias segundo ambos os times.
ATUAÇÕES: Veiga e Luiz Adriano marcam e comandam goleada do Verdão no Dérbi
Nos últimos anos, a discussão sobre quem venceu mais no Dérbi tomou maior proporção e foi motivo de muita dúvida entre os torcedores, afinal as contas do Verdão e do Alvinegro são diferentes.
No clássico do dia 22 de julho de 2020, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o jogo por 1 a 0 e, segundo suas próprias contas, teria assumido a vantagem com 128 vitórias contra 127 do alviverde. Após quatro outros confrontos disputados desde então, entre eles a conquista do título Paulista de 2020, o Palmeiras voltou a ter a hegemonia nos números do Dérbi após a goleada por 4 a 0 na noite de ontem (18), independentemente de quem esteja contando.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosNas contas do Palestra, o número de vitórias no clássico é de 133 em 377 jogos disputados. Já nos números do Corinthians, o Verdão leva a vantagem com 129 tentos em 369 partidas.
A diferença de dez jogos nas contas entre os dois clubes se dá porque o Palmeiras contabiliza os confrontos do extinto Torneio Início do Campeonato Paulista e pelo Troféu Augusto Henrique Mündel, campeonato organizado 1938 com intuito de arrecadar fundos para o recém fundado São Paulo Futebol Clube.

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