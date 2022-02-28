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Indefinição no Botafogo trava acordo com Tomate; goleiro entra na mira de grupo que investe na base do Paraná

Trâmites burocráticos até o Alvinegro se tornar SAF emperram oficialização da revelação do Andirá-AC na Copinha-2022. Com isto, disputa pelo jogador de 18 anos fica acirrada...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 17:42
O destino do goleiro Tomate pode ganhar novo rumo. De acordo com o "GE", o Botafogo, que estava negociando com o jogador de 18 anos, agora tem a concorrência do grupo que investe nas categorias de base do Paraná. As informações são do "GE". Diante da negociação travada com o Botafogo, o grupo Sports Prime começo a ganhar força na negociação pelo goleiro. A empresa tem participação também no Vitória de Setúbal e ligação com outros clubes portugueses. A expectativa é de que haja conclusão das conversas com os paranistas nos próximos dias.
Marcado por sua atuação pelo Andirá-AC na Copinha, o goleiro também passou pelo episódio de ser substituído quando chorou ao ser substituído em jogo da equipe acreana com o Atlético-MG. Após ser chamado para fazer teste no Galo e receber uma proposta do Castanhal-PA, a proposta do Botafogo foi a mais atrativa.
Entretanto, a demora para os alvinegros "migrarem" para o modelo da SAF faz com que o clube não firme contratos até que a gestão mude de mãos. Empresário de Tomate, Rodrigo Sodré falou sobre como estão as negociações.
- Tomate só não vai para o Botafogo se o clube não cumprir o combinado. O pessoal de Portugal nos procurou pouco antes da janela de transferência, mas o Botafogo já tinha oficializado. Com a transição da SAF que o clube vive, eles voltaram a nos procurar, e outras propostas também surgiram - disse.
Em seguida, detalhou o que foi proposto pelo grupo Sports Prime.
- O projeto deles é bom. Com a janela da Europa fechada, querem colocar o Tomate no Paraná Clube, e ele iria na sequência para Portugal - declarou.
Crédito: TomatesedestacouduranteaCopaSãoPaulodeFutebolJúnior(Foto:Reprodução/SporTv

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