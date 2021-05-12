Indecisão do Santos atrasa renovação com dupla de Meninos da Vila

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Com elenco reduzido, o Santos vem desde a temporada passada, quando foi proibido de contratar, utilizando jogadores da base. Isso fez com que muitos Meninos da Vila começassem sua carreira no profissional com antecedência, sem um contrato firme e longo com o clube.

Recentemente, o Peixe perdeu os zagueiros Robson Bambu (Athletico-PR), Gustavo Henrique (Flamengo), o atacante Yuri Alberto, para o Internacional, o meia Giovanni, de 18 anos, para o Ajax, da Holanda, e ainda negocia a renovação do atacante titular, Kaio Jorge.Porém, o Santos ainda luta para manter duas outras grandes promessas: Gabriel Pirani e Sandry. Segundo apuração do Diário do Peixe, a indecisão e a demora pelas respostas da parte do Santos fizeram com que o estafe dos jogadores recuassem.

Gabriel Pirani

O jogador esteve próximo de um acordo. O estafe do atleta preparou uma proposta de renovação, porém, após duas semanas, o Peixe não respondeu, o que fez seus representantes recuaram. Pirani assumiu a vaga de titular ainda com Ariel Holan, permaneceu com o técnico Marcelo Fernandes e, agora, com Fernando Diniz. Com as boas atuações, o jogador chamou atenção do mercado internacional. O contrato com o Alvinegro da Vila vai até 31 de dezembro de 2022

Sandry

Outra negociação que caminhava bem e paralisou é do volante Sandry. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino do Santos e precisou passar por cirurgia. A previsão de retorno do jogador é para outubro ou novembro. Com isso, o Santos, até o momento, preferiu esperar a volta do jogador para falar sobre o assunto. Sandry pode assinar um pré-contrato quando faltar 6 meses para o término do vínculo com o Santos, que vai até julho de 2022.