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Incontestável: Palmeiras teve a quinta melhor campanha da história de um campeão da Libertadores

Bicampeonato do Verdão empilhou recordes e alcançou 82,1% de aproveitamento, entrando para um seleto grupo
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LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 08:30

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 08:30

Crédito: Nayra Halm/Lancepress!
Bicampeão da Libertadores diante do Santos, no Maracanã, o Palmeiras conquistou a glória eterna com uma trajetória que somou recordes. Com o melhor ataque da competição, o Verdão garantiu, ainda, a quinta melhor campanha da história do torneio sul-americano.
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Inicialmente sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, e, posteriormente, com Abel Ferreira, o Palmeiras chegou ao topo da América do Sul com a melhor campanha de sua história e uma das melhores entre todas as edições. Dos 13 jogos disputados, o Alviverde venceu 10 jogos, empatou dois e perdeu apenas um, somando um aproveitamento de 82,1%.O título conquistado no Maracanã coroou a campanha que empilhou números positivos. Com 33 gols marcados, o Verdão quebrou seu próprio recorde de maior número de gols em uma edição de Libertadores, que antes era de 32 tentos, no vice-campeonato de 2000.Desde 1982, quando o Peñarol foi campeão, nenhuma outra equipe conseguiu o mesmo feito de conquistar o título com um aproveitamento igual ou superior a 80%. Levando em conta que Estudiantes, em 69 e 70, e Santos, em 63, foram campeões com uma campanha de apenas quatro jogos, o Palmeiras só fica proporcionalmente atrás do Cruzeiro de 1976, que teve um aproveitamento superior a 90% nos mesmos 13 jogos.

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