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Incentivo de Danilo Barcelos e celebração de Martinelli marcam bastidores de Fluminense x Goiás

Jovem marcou dois gols na vitória por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos, no último domingo; lateral foi reserva novamente no confronto...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 15:48

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 15:48

O Fluminense conseguiu uma importante vitória ao bater o Goiás por 3 a 0 no último domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com clima tranquilo antes da partida e de felicidade depois, o Tricolor reforçou o sonho por uma vaga na Libertadores. Mesmo reserva, foi o lateral-esquerdo Danilo Barcelos quem puxou o papo antes de o grupo entrar em campo. As imagens do vestiário do Estádio Nilton Santos foram divulgadas pelo clube na FluTV.
> Vai acabar! Listamos 30 jogadores que só tem contrato até o fim de fevereiro no Brasil
- Estamos buscando nosso sonho. Sabe por que esse ambiente está tão bom hoje? Pela semana que a gente fez. Estou orgulhoso pela semana que a gente teve, o quanto a gente trabalhou naquele calor. Hoje, pega o seu companheiro do chão, puxa ele para comemorar porque a gente vai buscar a Libertadores - disse o lateral.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O duelo foi particularmente especial para o volante Martinelli, autor de dois dos três gols. O jovem, cria de Xerém, comemorou e revelou a ansiedade para balançar a rede, mas ressaltou o sonho de uma vaga na competição continental.

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