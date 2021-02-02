Incentivo de Danilo Barcelos e celebração de Martinelli marcam bastidores de Fluminense x Goiás

O Fluminense conseguiu uma importante vitória ao bater o Goiás por 3 a 0 no último domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com clima tranquilo antes da partida e de felicidade depois, o Tricolor reforçou o sonho por uma vaga na Libertadores. Mesmo reserva, foi o lateral-esquerdo Danilo Barcelos quem puxou o papo antes de o grupo entrar em campo. As imagens do vestiário do Estádio Nilton Santos foram divulgadas pelo clube na FluTV.

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- Estamos buscando nosso sonho. Sabe por que esse ambiente está tão bom hoje? Pela semana que a gente fez. Estou orgulhoso pela semana que a gente teve, o quanto a gente trabalhou naquele calor. Hoje, pega o seu companheiro do chão, puxa ele para comemorar porque a gente vai buscar a Libertadores - disse o lateral.

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