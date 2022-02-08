Incêndio no CT do Flamengo completa três anos sem nenhum dos indiciados condenado

Incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo Crédito: Reprodução/TV Globo

O incêndio no Ninho do Urubu completa três anos nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. E ainda não há condenação de nenhuma das 11 pessoas indiciadas pelo Ministério Público por conta da tragédia ocorrida em um alojamento onde dormiam atletas da base do Flamengo; dez jovens morreram.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, e outras dez pessoas - denúncia a qual foi aceita pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) no dia 20 de janeiro de 2021.

Em 23 de dezembro de 2020, o Flamengo anunciou - em nota publicada em seu site oficial - que fechou acordos com familiares de oito vítimas do Ninho: Arthur Vinicius, Athila Paixão, Bernardo Piseta, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Samuel, Pablo Henrique, Vitor Isaías e o pai e mãe (posteriormente) de Rykelmo.

Até hoje, resta o acerto com a família de Christian Esmério.

A NOTÍCIA MAIS RECENTE

A notícia mais recente acerca do caso na Justiça surgiu na última segunda-feira. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) negou um recurso extraordinário da Defensoria Pública do Estado (DPRJ) que solicitava o restabelecimento do pagamento de pensão aos familiares dos garotos da base que morreram.

O objetivo da Defensoria Pública do Estado era levar o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, segue em vigor a decisão de dezembro de 2020, que fixa no valor de cinco salários mínimos a pensão mensal paga às famílias dos sobreviventes que ainda não fecharam acordo com o Flamengo.

Em agosto de 2021, vale lembrar, a Defensoria Pública, juntamente ao Ministério Público do Estado, pediu ao STJ para requerer a reanálise da decisão sobre o pagamento de pensão às famílias das vítimas do incêndio. Contudo, o TJRJ julgou os embargos feitos pela Defensoria e pelo Fla, porém não deu provimento, isto é, não acolheu a nenhum dos recursos (veja mais aqui).

HOMENAGENS DO FLA

Nas redes sociais, nesta manhã, o Flamengo compartilhou um vídeo em homenagem às vítimas.

- Um minuto de silêncio. Três anos de saudade. Dez estrelas a brilhar, no céu do nosso Mengão. A saudade não tem fim e para essa dor não há cura. Mas o Flamengo vai jogar, a Nação vai cantar e nossos corações vão pulsar pra sempre por vocês. No Ninho, aliás, haverá uma missão em uma capela a ser inaugurada no CT.

As vítimas do incêndio:

Athila Paixão, de 14 anos

Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos

Bernardo Pisetta, 14 anos

Christian Esmério, 15 anos

Gedson Santos, 14 anos

Jorge Eduardo Santos, 15 anos

Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos

Rykelmo de Souza Vianna, 16 anos

Samuel Thomas Rosa, 15 anos

Vitor Isaías, 15 anos

Todos os 11 denunciados pelo MP: