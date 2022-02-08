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Tragédia

Incêndio no CT do Flamengo completa três anos sem nenhum dos indiciados condenado

Rubro-Negro fez acordo com nove das dez famílias dos jovens mortos na tragédia ocorrida no Ninho do Urubu, em 2019

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 14:27

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2022 às 14:27
Incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo
Incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo Crédito: Reprodução/TV Globo
O incêndio no Ninho do Urubu completa três anos nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. E ainda não há condenação de nenhuma das 11 pessoas indiciadas pelo Ministério Público por conta da tragédia ocorrida em um alojamento onde dormiam atletas da base do Flamengo; dez jovens morreram.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, e outras dez pessoas - denúncia a qual foi aceita pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) no dia 20 de janeiro de 2021.
Em 23 de dezembro de 2020, o Flamengo anunciou - em nota publicada em seu site oficial - que fechou acordos com familiares de oito vítimas do Ninho: Arthur Vinicius, Athila Paixão, Bernardo Piseta, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Samuel, Pablo Henrique, Vitor Isaías e o pai e mãe (posteriormente) de Rykelmo.
Até hoje, resta o acerto com a família de Christian Esmério.
A NOTÍCIA MAIS RECENTE
A notícia mais recente acerca do caso na Justiça surgiu na última segunda-feira. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) negou um recurso extraordinário da Defensoria Pública do Estado (DPRJ) que solicitava o restabelecimento do pagamento de pensão aos familiares dos garotos da base que morreram.
O objetivo da Defensoria Pública do Estado era levar o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, segue em vigor a decisão de dezembro de 2020, que fixa no valor de cinco salários mínimos a pensão mensal paga às famílias dos sobreviventes que ainda não fecharam acordo com o Flamengo.
Em agosto de 2021, vale lembrar, a Defensoria Pública, juntamente ao Ministério Público do Estado, pediu ao STJ para requerer a reanálise da decisão sobre o pagamento de pensão às famílias das vítimas do incêndio. Contudo, o TJRJ julgou os embargos feitos pela Defensoria e pelo Fla, porém não deu provimento, isto é, não acolheu a nenhum dos recursos (veja mais aqui).
HOMENAGENS DO FLA
Nas redes sociais, nesta manhã, o Flamengo compartilhou um vídeo em homenagem às vítimas.
- Um minuto de silêncio. Três anos de saudade. Dez estrelas a brilhar, no céu do nosso Mengão. A saudade não tem fim e para essa dor não há cura. Mas o Flamengo vai jogar, a Nação vai cantar e nossos corações vão pulsar pra sempre por vocês. No Ninho, aliás, haverá uma missão em uma capela a ser inaugurada no CT.
As vítimas do incêndio:
  • Athila Paixão, de 14 anos
  • Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos
  • Bernardo Pisetta, 14 anos
  • Christian Esmério, 15 anos
  • Gedson Santos, 14 anos
  • Jorge Eduardo Santos, 15 anos
  • Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos 
  • Rykelmo de Souza Vianna, 16 anos
  • Samuel Thomas Rosa, 15 anos
  • Vitor Isaías, 15 anos
Todos os 11 denunciados pelo MP:
  • Eduardo Bandeira de Mello
  • Antonio Marcio Mongelli Garotti
  • Carlos Renato Mamede Noval
  • Claudia Pereira Rodrigues
  • Danilo da Silva Duarte
  • Edson Colman da Silva
  • Fabio Hilario da Silva
  • Luiz Felipe de Almeida Pondé
  • Marcelo Maia de Sá
  • Marcus Vinícius Medeiros
  • Weslley Gimenes

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