Incêndio no CT do Flamengo completa três anos sem nenhum dos indiciados condenado

O incêndio no Ninho do Urubu completa três anos nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. E ainda não há condenação de nenhuma das 11 pessoas indiciadas pelo Ministério Público por conta da tragédia ocorrida em um alojamento onde dormiam atletas da base do Flamengo; dez jovens morreram.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, e outras dez pessoas - denúncia a qual foi aceita pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) no dia 20 de janeiro de 2021.
Em 23 de dezembro de 2020, o Flamengo anunciou - em nota publicada em seu site oficial - que fechou acordos com familiares de oito vítimas do Ninho: Arthur Vinicius, Athila Paixão, Bernardo Piseta, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Samuel, Pablo Henrique, Vitor Isaías e o pai e mãe (posteriormente) de Rykelmo.
Até hoje, resta o acerto com a família de Christian Esmério.
A NOTÍCIA MAIS RECENTE
A notícia mais recente acerca do caso na Justiça surgiu na última segunda-feira. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) negou um recurso extraordinário da Defensoria Pública do Estado (DPRJ) que solicitava o restabelecimento do pagamento de pensão aos familiares dos garotos da base que morreram.
O objetivo da Defensoria Pública do Estado era levar o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, segue em vigor a decisão de dezembro de 2020, que fixa no valor de cinco salários mínimos a pensão mensal paga às famílias dos sobreviventes que ainda não fecharam acordo com o Flamengo.
Em agosto de 2021, vale lembrar, a Defensoria Pública, juntamente ao Ministério Público do Estado, pediu ao STJ para requerer a reanálise da decisão sobre o pagamento de pensão às famílias das vítimas do incêndio. Contudo, o TJRJ julgou os embargos feitos pela Defensoria e pelo Fla, porém não deu provimento, isto é, não acolheu a nenhum dos recursos (veja mais aqui).
HOMENAGENS DO FLA
Nas redes sociais, nesta manhã, o Flamengo compartilhou um vídeo em homenagem às vítimas.
- Um minuto de silêncio. Três anos de saudade. Dez estrelas a brilhar, no céu do nosso Mengão. A saudade não tem fim e para essa dor não há cura. Mas o Flamengo vai jogar, a Nação vai cantar e nossos corações vão pulsar pra sempre por vocês. No Ninho, aliás, haverá uma missão em uma capela a ser inaugurada no CT.
As vítimas do incêndio:
- Athila Paixão, de 14 anos
- Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos
- Bernardo Pisetta, 14 anos
- Christian Esmério, 15 anos
- Gedson Santos, 14 anos
- Jorge Eduardo Santos, 15 anos
- Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos
- Rykelmo de Souza Vianna, 16 anos
- Samuel Thomas Rosa, 15 anos
- Vitor Isaías, 15 anos
Todos os 11 denunciados pelo MP:
- Eduardo Bandeira de Mello
- Antonio Marcio Mongelli Garotti
- Carlos Renato Mamede Noval
- Claudia Pereira Rodrigues
- Danilo da Silva Duarte
- Edson Colman da Silva
- Fabio Hilario da Silva
- Luiz Felipe de Almeida Pondé
- Marcelo Maia de Sá
- Marcus Vinícius Medeiros
- Weslley Gimenes