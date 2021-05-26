Incêndio atinge o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid

Nesta quarta-feira, o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, sofreu um incêndio de pequenas proporções. Na tarde de Madrid, capital da Espanha, a fumaça no estádio, que está em obras, pode ser vista em toda a região próxima à ele.Segundo o jornal esportivo 'Marca', com sede em Madrid, os bombeiros foram rapidamente acionados, e controlaram o incêndio sem demora. Apesar de não revelar a causa do início do incêndio, o periódico diz também que o ocorrido não foi grave.