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Incêndio atinge o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid

Em obras, estádio do Real Madrid foi atingido, nesta quarta-feira, por um incêndio de pequena proporção...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 17:25

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 17:25
Crédito: Reprodução/Twitter
Nesta quarta-feira, o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, sofreu um incêndio de pequenas proporções. Na tarde de Madrid, capital da Espanha, a fumaça no estádio, que está em obras, pode ser vista em toda a região próxima à ele.Segundo o jornal esportivo 'Marca', com sede em Madrid, os bombeiros foram rapidamente acionados, e controlaram o incêndio sem demora. Apesar de não revelar a causa do início do incêndio, o periódico diz também que o ocorrido não foi grave.
As obras do Santiago Bernabéu tem previsão de encerramento na temporada 2023/2024, e tiveram início em 2019. O Real Madrid, que manda os seus jogos no Estádio Alfredo Di Stéfano, não se pronunciou ainda sobre o incêndio e se houve algum dano nas obras.
Nas redes sociais, porém, vídeos dos arredores do Santiago Bernabéu circularam de forma rápida.

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