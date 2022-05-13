Incansável no Palmeiras, Gustavo Gómez projeta duelo com o Bragantino: 'Fazer tudo para ganhar'

O Palmeiras concluiu sua preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino e está pronto para o duelo deste sábado, no Allianz Parque, que deve receber um bom público, às 16h30, pela sexta rodada do Brasileirão-2022. Gustavo Gómez, incansável capitão alviverde, vê bom momento do time e aposta no apoio da torcida.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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Palmeirense com mais minutos em campo nesta temporada e o que mais vem atuando como titular de forma consecutiva (14 vezes), o zagueiro do Verdão admitiu que a pontuação no campeonato não é aquela esperada, mas crê que a equipe vem atuando bem. Assim, ele projeta outra boa performance diante do Massa Bruta.

- Acho que a gente está bem, no mundo não tem um time perfeito, a gente está tendo um padrão, estamos fazendo jogos a cada três dias, mas com a mentalidade de sempre buscar a vitória, jogos consistentes, os adversários também estudam muito o Palmeiras, mas acho que o nosso time está em um momento bom.

- No Brasileiro os números não são tão bons quanto a gente imaginava, mas acho que jogamos bem nos últimos jogos, não pudemos conseguir a vitórias, mas tentamos, buscamos a baliza do adversário para ganhar e a gente tem que seguir assim, tentar corrigir os erros e fazer tudo para ganhar - declarou o paraguaio.Para conquistar a primeira vitória do Palmeiras dentro do Allianz Parque nesta edição do Brasileirão, Gustavo Gómez espera contar com o apoio da torcida, que deve marcar presença em grande número no estádio. Mais de 31 mil ingressos haviam sido vendidos até o começo da noite desta sexta-feira, segundo informou o clube.

- Com certeza vai ser fundamental o apoio do torcedor, que já mostrou que tem uma força muito grande no nosso estádio, e a gente espera isso para conseguir essa vitória no Allianz contra um time muito qualificado, mas como eu falei, nosso time está bem, tem que entrar ligado, concentrado o tempo todo e fazer tudo para conquistar uma vitória - concluiu o defensor alviverde.

Com uma vitória, três empates e uma derrota, o Palmeiras tem seis pontos em cinco jogos no Campeonato Brasileiro, ocupando a 13ª posição na tabela. Um novo triunfo pode colocar o time mais perto da parte de cima da tabela. Atualmente seis pontos separam o Verdão do líder da competição, que é o Corinthians, com 12.