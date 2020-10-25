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Improvisado, Felipe Melo se destaca em jogo sólido da defesa do Palmeiras contra Atlético-GO

Mesmo atuando pelo lado esquerdo da zaga, onde não costuma jogar, o capitão do Verdão foi um dos destaques na vitória diante do Dragão
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Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2020 às 19:15
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Mesmo sem Gustavo Gómez, suspenso, a defesa do Palmeiras se impôs diante do Atlético-GO e, depois de oito rodadas, voltou a não sofrer nenhum gol em uma partida do Brasileirão. Apesar de improvisado pelo lado esquerdo da defesa, Felipe Melo foi o destaque do sistema defensivo na vitória por 3 a 0.
Segundo o 'SofaScore', o capitão do Verdão foi responsável por quatro desarmes, cinco interceptações e outros dois cortes. No quesito duelos, o camisa 30 teve um aproveitamento de 80%.A participação dele, inclusive, não se limitou à defesa. Dos 31 passes que tentou, Felipe converteu 29 e, portanto, ostentou uma eficiência de 94%. Relembrando os tempos que atuava como volante, ainda contribuiu com um passe decisivo.
Para se ter uma ideia da importância de Felipe Melo na partida deste domingo, no Olímpico Pedro Ludovico, o SofaScore atribuiu a ele a terceira nota mais alta dentre os jogadores que estiveram em campo. Apenas Luiz Adriano e Gabriel Menino, que somaram 8.3 e 7.9, respectivamente, superaram o seu 7.8.Nas últimas semanas, o nome do zagueiro foi um dos mais citados durante um protesto da torcida organizada Mancha Alviverde em frente à Academia de Futebol. “Felipe Melo, cara de pau. Na marcação, distaciamento social”, cantaram os torcedores.
Os comandados por Andrey Lopes voltam a campo já nesta quinta-feira (29), diante do Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil. A primeira partida do duelo será disputada no Nabi Abi Chedid, onde o Verdão soma uma derrota e uma vitória na atual temporada.

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