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Imprensa portuguesa crava acerto verbal entre Jorge Jesus e Benfica; valor é estipulado

Mister estaria a poucos dias de ir a Lisboa para alinhar os 'pormenores da transferência'...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 15:27

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 15:27

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
As notícias oriundas de Portugal não são nada animadoras para a torcida do Flamengo. Isso porque, veículos de imprensa do país, como o portal "Correio da Manhã", informam que Jorge Jesus e Benfica já têm um acordo para que o treinador seja repatriado. Com o acerto verbal, o Mister alinharia os "pormenores da transferência" após o Campeonato Carioca, em Lisboa.
Além disso, o "CM" estipula o valor conversado entre as partes, já que Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, está em contato direto com o treinador, com quem tem uma relação próxima. Os salários seriam de 3,5 milhões de euros anuais limpos (e cerca de 7 milhões de euros brutos).
O Flamengo afirma que ainda não foi procurado pelo Benfica para tratar a respeito da iminente formalização da proposta por Jorge Jesus, que renovou com o Rubro-Negro, no último mês, até meados de 2021.
Internamente, o clube já deu vários sinais da confiança na permanência do Mister no comando do time. O técnico é uma unanimidade entre Ninho do Urubu e Gávea.
Por outro lado, a diretoria rubro-negro está ciente que não há muito o que se fazer neste momento. O entendimento é de que o Fla chegou ao máximo para entrar em acordo no contrato recém-assinado e existe uma multa rescisória que prevê a saída de Jorge Jesus para alguns clubes europeus, como o Benfica, diante de pagamento - considerado baixo para padrões do Velho Continente.
BENFICA VIVE PRESSÃO
Com o título da Liga cada vez mais distante e em ano eleitoral, o Benfica vive pressão interna e externa por uma resposta positiva aos seus "adeptos". Bruno Lage já deixou o cargo de treinador, a ser ocupado por Nélson Veríssimo, interinamente, até o fim desta temporada, segundo informou o clube. Principal alvo, Jesus tem uma história de sucesso no Benfica, onde ficou de 2009 a 2015. Neste período, o atual técnico do Flamengo conquistou três taças do Campeonato Português, além de outros seis títulos nacionais. Isso ajuda a explicar a insistência encarnada para cima do idolatrado Mister.

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