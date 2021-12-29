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Imprensa polonesa diz que federação se prepara para 'batalha legal' contra Paulo Sousa

Segundo o Interia Sport, haverá uma reunião na federação polonesa nesta quarta para tratar do caso Paulo Sousa, técnico que pediu rescisão de contrato para dirigir o Flamengo...

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 11:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 11:05
O Flamengo já tem acordo com Paulo Sousa, técnico português que, inclusive, já pediu a rescisão de seu contrato com a seleção da Polônia. Contudo, a federação de futebol do país não pretende "abrir mão" do comandante às vésperas da repescagem para a Copa do Mundo de 2022 tão rapidamente.
Houve uma reunião na entidade nesta quarta-feira para tratar do assunto "Paulo Sousa" e, segundo a imprensa local, o corpo jurídico da federação prepara-se para uma "batalha legal", com possibilidade de acionar a Fifa.As informações são do veículo polonês Interia Sport. Segundo a publicação, já é consenso entre os dirigentes poloneses que Paulo Sousa não continuará no comando da seleção, mas, enquanto o Flamengo não anuncia o treinador, o corpo jurídico analisa os possíveis passos a serem dados, uma vez que o pedido de rescisão não foi aceito pelo presidente da entidade Cezary Kulesza.Segundo apurou o LANCE!, pelo lado do técnico, a situação é encarada sem maiores preocupações. Entende-se que o imbróglio com a federação da Polônia será resolvido. A expectativa - tanto do Flamengo quanto do treinador - é que a contratação seja oficializada até esta quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2020.
Em nota publicada nesta quarta, a federação confirmou a reunião para tratar do "caso Paulo Sousa", mas informou que não fará comentários sobre o caso.
*Matéria publicada às 11h05 e atualizada às 11h39 com a publicação da nota oficial da federação de futebol da Polônia.
Crédito: PauloSousaéoatualtécnicodaseleçãodaPolônia,masestáacertadocomoFlamengo(Foto:AFP

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