Imprensa polonesa diz que federação se prepara para 'batalha legal' contra Paulo Sousa

O Flamengo já tem acordo com Paulo Sousa, técnico português que, inclusive, já pediu a rescisão de seu contrato com a seleção da Polônia. Contudo, a federação de futebol do país não pretende "abrir mão" do comandante às vésperas da repescagem para a Copa do Mundo de 2022 tão rapidamente.

Houve uma reunião na entidade nesta quarta-feira para tratar do assunto "Paulo Sousa" e, segundo a imprensa local, o corpo jurídico da federação prepara-se para uma "batalha legal", com possibilidade de acionar a Fifa.As informações são do veículo polonês Interia Sport. Segundo a publicação, já é consenso entre os dirigentes poloneses que Paulo Sousa não continuará no comando da seleção, mas, enquanto o Flamengo não anuncia o treinador, o corpo jurídico analisa os possíveis passos a serem dados, uma vez que o pedido de rescisão não foi aceito pelo presidente da entidade Cezary Kulesza.Segundo apurou o LANCE!, pelo lado do técnico, a situação é encarada sem maiores preocupações. Entende-se que o imbróglio com a federação da Polônia será resolvido. A expectativa - tanto do Flamengo quanto do treinador - é que a contratação seja oficializada até esta quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2020.