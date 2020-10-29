Imprensa francesa diz que Neymar ficará fora do PSG por três semanas

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, ficará afastado dos gramados por até três semanas de acordo com a imprensa francesa. Nesta quinta-feira (29), o jornal "L'Équipe" e a rádio "RMC" informaram que o clube francês constatou uma lesão na coxa esquerda do jogador, sofrida na partida da última quarta.Segundo a mídia local, os exames de imagem confirmaram uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda do camisa 10 do PSG e o jogador não deve atuar nas próximas três partidas, que serão contra Nantes e Rennes, pelo Campeonato Francês, e RB Leipzig, pela Liga dos Campeões.
Desta forma, o atacante se torna dúvida para os jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Venezuela e Uruguai, e pode ser cortado. Caso saia da lista, Tite deverá chamar Pedro ou Bruno Henrique, do Flamengo, que estão na lista de suplentes.
Até o momento, o treinador da Seleção Brasileira precisou cortar Philippe Coutinho, do Barcelona, e Fabinho, do Liverpool, ambos por lesão. Para o lugar dos dois, Lucas Paquetá, do Lyon, e Allan, do Everton, respectivamente, foram chamados.