Imprensa francesa diz que Neymar ficará fora do PSG por três semanas

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, ficará afastado dos gramados por até três semanas de acordo com a imprensa francesa. Nesta quinta-feira (29), o jornal "L'Équipe" e a rádio "RMC" informaram que o clube francês constatou uma lesão na coxa esquerda do jogador, sofrida na partida da última quarta.Segundo a mídia local, os exames de imagem confirmaram uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda do camisa 10 do PSG e o jogador não deve atuar nas próximas três partidas, que serão contra Nantes e Rennes, pelo Campeonato Francês, e RB Leipzig, pela Liga dos Campeões.