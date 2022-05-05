Imprensa francesa diz que Mbappé chegou a acordo para renovar com PSG, mas mãe do atacante nega

A novela envolvendo o futuro do atacante Kylian Mbappé ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira. De acordo com o jornal "Le Parisien", o jogador de 23 anos teria chegado a um acordo para renovar seu vínculo com o Paris Saint-Germain, mas a informação pode não ser verídica, segundo a mãe do atleta.O portal francês informou que Mbappé e PSG acertaram um contrato de duas temporadas, com a opção de extensão por mais um ano. O camisa 7 receberia 50 milhões de euros anuais de salário (R$ 263 milhões), além de luvas no valor de 100 milhões de euros pela renovação (R$ 527 milhões).

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Apesar da publicação do "Le Parisien", a mãe de Mbappé, Fayza Lamari, negou que o filho tenha acertado a renovação com o PSG, e declarou que o jogador não tem acordo com nenhuma equipe para a próxima temporada.

- Não há acordo em princípio com o Paris Saint-Germain ou qualquer outro clube. As discussões sobre o futuro de Kylian continuam com grande serenidade para permitir que ele faça a melhor escolha, no respeito de todas as partes - disse Fayza Lamari no Twitter.

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Mbappé, vale lembrar, tem vínculo com o PSG somente até o dia 30 de junho e está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube. Caso não renove com o time parisiense, ele deixará a equipe sem custos. O Real Madrid é o principal interessado no jogador.