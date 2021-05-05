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Imprensa europeia repercute classificação do Chelsea sobre o Real Madrid na Champions League

Veículos de imprensa de Inglaterra e Espanha noticiaram a vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Real Madrid...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 18:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 18:26
Crédito: Glyn KIRK / AFP
Nesta quarta-feira, o Chelsea venceu o Real Madrid por 2 a 0 na partida de volta das semifinais da Champions League. O resultado colocou os Blues na final da competição, e veículos de imprensa de Inglaterra e Espanha repercutiram o jogo.
Veja o mata-mata da ChampionsNa Espanha, o 'Marca' publica em sua capa que o 'Madrid dá o que tem e não basta'. Segundo o jornal espanhol, o Chelsea foi 'superior em todos os níveis', enquanto a equipe merengue 'caiu devido ao peso esmagador da lógica' de enfrentar um adversário melhor.
O 'Diario As' que, assim como o 'Marca', tem sede na cidade de Madrid, diz que o Real Madrid 'sai sem reclamar', e o 'Chelsea tão sólido como na primeira mão liquida bastante a equipa de Zidane'. O jornal também destaca que Hazard e Vinicius Júnior não trabalharam nas pontas.
A BBC, da Inglaterra, além de destacar uma final de Champions League entre dois clubes da Premier League, exalta a atuação 'excelente' de Kanté pelo Chelsea.
O periódico inglês The Guardian, que também destaca a final entre dois times da Inglaterra, publicou que a equipe do Chelsea esteve 'alguns passos à frente do Real Madrid' na partida desta quarta-feira pela semifinal da Champions League.
A final da Champions League será disputada no dia 29 de maio, às 16h (de Brasília), entre Manchester City e Chelsea.

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