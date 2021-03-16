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futebol

Imprensa espanhola repercute atuação de Vini Jr.: 'Se põe à altura'

Jogador brasileiro fez boa atuação na vitória por 3 a 1 contra a Atalanta pela partida de volta da Champions League...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 20:25
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Vini Jr., ponta-esquerdo do Real Madrid, conseguiu somar mais uma atuação de destaque pela equipe merengue. Nesta terça-feira, o seu time venceu a Atalanta por 3 a 1 em partida de volta das oitavas de final da Champions League, e o jogador foi elogiado pela imprensa espanhola.
Veja o mata-mata da Champions LeagueO jovem ponta-esquerdo do Real Madrid, Vini. Jr, somou mais uma boa atuação com a camisa do clube merengue. Após a vitória por 3 a 1 contra a Atalanta pela partida de volta da Champions League, o jogador brasileiro foi elogiado pela imprensa da Espanha.
Jornais de Madrid, a capital da Espanha, como o 'Marca' e o 'Diario As', elogiaram a partida feita pelo ponta-esquerdo brasileiro, que foi importante para a classificação de sua equipe nas oitavas de final da Champions League, contra a Atalanta.
O 'Marca' destaca que 'Vinícius se põe à altura', mostrando que o ponta-esquerdo brasileiro de 20 anos pode ter ainda mais espaço na equipe merengue. Vale ressaltar que Eden Hazard lesionou-se mais uma vez, e Zidane pode abrir os olhos para Vini Jr.
No 'Diario As', é vista a exaltação ao ponta-esquerdo com o título 'Vinicius enfeita o passe', além de mencionar um 'magnífico desempenho do brasileiro' no subtítulo da publicação do jogo.
Classificado para as quartas de final da Champions League, o Real Madrid espera o sorteio da Uefa, que acontece na próxima sexta-feira, para saber seu adversário.

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