Imprensa argentina exalta Cazares e repercute lance polêmico contra o Fluminense diante do River Plate

Para o "Olé", principal jornal esportivo da Argentina, o empate entre Fluminense e River Plate em 1 a 1, no Maracanã, pode ser dividido em duas etapas: uma antes de Cazares, e outra depois de Cazares. Assim, o diário ainda reforçou a importância do entrosamento do equatoriano com Fred no momento do gol, uma vez que os jogadores encontraram o 'timing perfeito' para concluir a jogada. No entanto, sobre o lance que originou o pênalti a favor do River, o jornal fez questão de 'cornetar' o goleiro Marcos Felipe. Isso porque, segundo o veículo argentino, o jogador foi ingênuo ao sair completamente desgovernado em Borré, que já estava sem espaço.

Sobre o lance em que Lucca pediu pênalti, os argentinos dizem que Tobar acertou em não marcar e afirmam que Angileri colocou o pé "de forma legítima" para bloquear o chute.ReproduçãoReprodução"River fica sem ideias no Maracanã e tem que se conformar com um empate", assim é a chamada do "Clarín". O veículo aponta que a equipe argentina relaxou após começar bem e com o gol, deixando o Fluminense crescer. Sobre o primeiro tempo, a crônica destaca "uma partida inteligente, sem o brilho de outras ocasiões, mas com a seriedade à flor da pele", afirmando que o pênalti cometido por Marcos Felipe foi "infantil". Já na segunda etapa, "o River começou a jogar um tiki-taka e desistiu de ir à frente". O jornal ainda exaltou a entrada de Cazares e define como um resultado que não é ruim, "mas o desenrolar do jogo deixou duas sensações no Maracanã: não foi bem quando podia e quase ficou de mãos vazias."ReproduçãoO "La Nacion" afirma que a equipe de Gallardo "foi de maior a menor" no empate com o Fluminense. Na primeira etapa, o veículo destaca o domínio do River Plate, que jogou com "inteligencia, controlou os espaços e as pontas", mas finaliza dizendo que a entrada de Cazares "revitalizou" os donos da casa e admite que Angileri cometeu pênalti em Lucca.ReproduçãoJá a "Tyc Sports" diz que o River Plate merecia a vitória, mas não gerava muito perigo ao rival e ainda aponta o pênalti pedido pelo Fluminense em cima do atacante Lucca "que poderia mudar o curso da partida". Além disso, o veículo destaca que o River se mantém invicto na Libertadores no Brasil há oito partidas.