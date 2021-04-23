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Imprensa argentina exalta Cazares e repercute lance polêmico contra o Fluminense diante do River Plate

Equatoriano mudou a partida de estreia do Tricolor, empatada em 1 a 1; Lucca pediu pênalti após choque na área com Angileri no segundo tempo...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 23:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 23:33
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense empatou com o River Plate por 1 a 1 em seu retorno à Libertadores após oito anos e, mesmo saindo atrás, contou com gol de Fred para garantir o primeiro ponto no torneio. Após a partida, a imprensa argentina repercutiu o confronto e destacou principalmente a importância do meio-campista Cazares para o resultado no Maracanã.
> ATUAÇÕES: Cazares é o grande destaque do Fluminense no empate com o River Plate pela Libertadores
Na segunda rodada desta fase de grupos, o time brasileiro terá pela frente o Independiente Santa Fe, na próxima quarta-feira, fora de casa, às 21h. Antes disso, encara o Madureira no domingo pela última rodada da Taça Guanabara. Já os argentinos recebem o Junior Barranquilla no Monumental de Núñez no mesmo dia e horário. Veja a seguir os comentários:
Veja a tabela da Libertadores
Para o "Olé", principal jornal esportivo da Argentina, o empate entre Fluminense e River Plate em 1 a 1, no Maracanã, pode ser dividido em duas etapas: uma antes de Cazares, e outra depois de Cazares. Assim, o diário ainda reforçou a importância do entrosamento do equatoriano com Fred no momento do gol, uma vez que os jogadores encontraram o 'timing perfeito' para concluir a jogada. No entanto, sobre o lance que originou o pênalti a favor do River, o jornal fez questão de 'cornetar' o goleiro Marcos Felipe. Isso porque, segundo o veículo argentino, o jogador foi ingênuo ao sair completamente desgovernado em Borré, que já estava sem espaço.
Sobre o lance em que Lucca pediu pênalti, os argentinos dizem que Tobar acertou em não marcar e afirmam que Angileri colocou o pé "de forma legítima" para bloquear o chute.ReproduçãoReprodução"River fica sem ideias no Maracanã e tem que se conformar com um empate", assim é a chamada do "Clarín". O veículo aponta que a equipe argentina relaxou após começar bem e com o gol, deixando o Fluminense crescer. Sobre o primeiro tempo, a crônica destaca "uma partida inteligente, sem o brilho de outras ocasiões, mas com a seriedade à flor da pele", afirmando que o pênalti cometido por Marcos Felipe foi "infantil". Já na segunda etapa, "o River começou a jogar um tiki-taka e desistiu de ir à frente". O jornal ainda exaltou a entrada de Cazares e define como um resultado que não é ruim, "mas o desenrolar do jogo deixou duas sensações no Maracanã: não foi bem quando podia e quase ficou de mãos vazias."ReproduçãoO "La Nacion" afirma que a equipe de Gallardo "foi de maior a menor" no empate com o Fluminense. Na primeira etapa, o veículo destaca o domínio do River Plate, que jogou com "inteligencia, controlou os espaços e as pontas", mas finaliza dizendo que a entrada de Cazares "revitalizou" os donos da casa e admite que Angileri cometeu pênalti em Lucca.ReproduçãoJá a "Tyc Sports" diz que o River Plate merecia a vitória, mas não gerava muito perigo ao rival e ainda aponta o pênalti pedido pelo Fluminense em cima do atacante Lucca "que poderia mudar o curso da partida". Além disso, o veículo destaca que o River se mantém invicto na Libertadores no Brasil há oito partidas.

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