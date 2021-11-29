Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Implacável: Botafogo 'nada de braçada' no segundo turno da Série B e é campeão com vantagem
futebol

Implacável: Botafogo 'nada de braçada' no segundo turno da Série B e é campeão com vantagem

Alvinegro tem apenas duas derrotas na segunda metade da competição, cresce com Enderson Moreira e termina Brasileirão cinco pontos à frente do Coritiba...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 21:15

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 21:15

Uma reta final de campanha de excelência. Campeão da Série B do Brasileirão, o Botafogo também foi o melhor time do segundo turno da competição. Após um começo irregular e resultados ruins, o Alvinegro cresceu na segunda metade do torneio e saiu com o troféu, levantado neste domingo após o empate em 2 a 2 com o Guarani.+ Polícia atira balas de borracha em torcida do Botafogo que fazia festa no Nilton Santos
O Botafogo terminou a competição de forma implacável: com 70 pontos, foi campeão com cinco de vantagem sobre o Coritiba, vice. O jogo contra o Bugre, inclusive, foi um "amistoso de luxo" para o Alvinegro - que já chegou com o troféu garantido.
Mas tudo se dá pelo segundo turno feito pelo clube de General Severiano. Muito pela chegada de Enderson Moreira ao comando técnico, o Botafogo fez 41 pontos na segunda metade do Brasileirão - 12 vitórias, cinco empates e duas derrotas em 19 jogos, dando 71,9% de aproveitamento.
O Botafogo terminaria à frente de Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas apenas com os pontos conquistados no segundo turno. Os números não mentem: uma campanha impecável que terminou com o título e a festa no Estádio Nilton Santos.
Crédito: BotafogoéocampeãodaSérieB(Foto:ArmandoPaiva/Lancepress!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados