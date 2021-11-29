Implacável: Botafogo 'nada de braçada' no segundo turno da Série B e é campeão com vantagem

Uma reta final de campanha de excelência. Campeão da Série B do Brasileirão, o Botafogo também foi o melhor time do segundo turno da competição. Após um começo irregular e resultados ruins, o Alvinegro cresceu na segunda metade do torneio e saiu com o troféu, levantado neste domingo após o empate em 2 a 2 com o Guarani.+ Polícia atira balas de borracha em torcida do Botafogo que fazia festa no Nilton Santos

O Botafogo terminou a competição de forma implacável: com 70 pontos, foi campeão com cinco de vantagem sobre o Coritiba, vice. O jogo contra o Bugre, inclusive, foi um "amistoso de luxo" para o Alvinegro - que já chegou com o troféu garantido.

Mas tudo se dá pelo segundo turno feito pelo clube de General Severiano. Muito pela chegada de Enderson Moreira ao comando técnico, o Botafogo fez 41 pontos na segunda metade do Brasileirão - 12 vitórias, cinco empates e duas derrotas em 19 jogos, dando 71,9% de aproveitamento.

O Botafogo terminaria à frente de Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas apenas com os pontos conquistados no segundo turno. Os números não mentem: uma campanha impecável que terminou com o título e a festa no Estádio Nilton Santos.