Impecável! Edenílson tem 100% de aproveitamento em cobranças de pênalti no Inter

Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

Na noite deste sábado, o Internacional ficou no empate diante do Corinthians em 1 a 1 e o gol do Colorado saiu através do volante Edenílson.

Em jogada polêmica, Victor Cuesta sofreu pênalti de Jô e o camisa 8 converteu a favor da sua equipe, que cedeu a igualdade na etapa final.

Pênalti

Contra seu ex-time, Edenílson chegou a marca de 14 gols de pênalti com a camisa do Inter. O desempenho é assustador, já que ele nunca perdeu uma cobrança.