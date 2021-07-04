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Impecável! Edenílson tem 100% de aproveitamento em cobranças de pênalti no Inter

Desde a sua chegada ao Beira-Rio, o volante bateu 14 pênaltis e acertou todos pelo time gaúcho...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 23:20

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 23:20
Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional
Na noite deste sábado, o Internacional ficou no empate diante do Corinthians em 1 a 1 e o gol do Colorado saiu através do volante Edenílson.
Em jogada polêmica, Victor Cuesta sofreu pênalti de Jô e o camisa 8 converteu a favor da sua equipe, que cedeu a igualdade na etapa final.
Pênalti
Contra seu ex-time, Edenílson chegou a marca de 14 gols de pênalti com a camisa do Inter. O desempenho é assustador, já que ele nunca perdeu uma cobrança.
Vale citar, que no meio de semana contra o Palmeiras, ele antou o gol do Colorado em penalidade na derrota por 2 a 1.

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