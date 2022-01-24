Imagens mostram faca arremessada da arquibancada em São Paulo x Palmeiras da Copinha

Imagens da TV que transmitiu a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o São Paulo, no sábado (22), pelas semifinais da Copa São Paulo de juniores, mostraram à polícia que a faca encontrada no gramado da Arena Barueri foi arremessada de fato das arquibancadas.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Com isso, Polícia Civil, Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça decidiram liberar os dois são-paulinos detidos por invadirem o gramado nós instantes finais da partida.

Em audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (24), a dupla foi condenada por distúrbio e terá que pagar multa e cumprir serviços comunitários pelo incidente. Uma nova audiência será realizada para julgar a proibição dos dois de entrar em estádios de futebol em São Paulo. A data ainda será marcada.Tão logo o jogo terminou, os palmeirenses Ian e Lucas Freitas foram ouvidos no Jecrim (Juizado Especial Criminal) da Arena Barueri e disseram que viram um dos são-paulinos invasores com a faca apreendida pela arbitragem.

Os policiais militares que estavam no gramado do estádio atestaram a versão dos jogadores alviverdes e contaram que viram o acusado soltar a arma branca "assim que se aproximaram."

Entretanto, as imagens da TV que a polícia usaria para averiguar o caso, conforme revelado pelo LANCE!, apontou que a versão relatada pelo árbitro da partida, Matheus Delgado Candançan, na sumula do jogo estava correta. Ele alegou ter encontrado a faca no gramado da Arena Barueri após torcedores são-paulinos nas arquibancadas atirarem objetos ao campo.

O inquérito aberto na Delegacia Sede de Barueri, onde o caso é investigado, continua para tentar identificar quem arremessou a faca ao gramado. Imagens das câmeras internas do estádio serão usadas.

Conforme o L! revelou, a Corregedoria da PM em Barueri já abriu procedimento administrativo interno para averiguar a conduta no momento da revista de entrada no estádio. O objetivo do órgão é saber como foi possível a entrada de uma faca com um torcedor.