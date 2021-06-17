‘Iluminado’, Deyverson exalta primeiro gol após retorno na vitória do Palmeiras e diz: ‘Muito feliz’

Foi uma noite iluminada para Deyverson, no Alfredo Jaconi. Após marcar um dos gols na vitória do Palmeiras por 3 a 0, diante do Juventude, em sua primeira partida como titular em sua segunda passagem pelo Verdão, o jogador desabafou ao final do jogo dizendo que quer mostrar serviço ao técnico Abel Ferreira para brigar por uma vaga na equipe titular..O atacante declarou que está muito contente com a sua volta ao Maior Campeão Nacional depois de ser emprestado ao futebol europeu por duas temporadas e revelou o descontentamento com o torcedor por ter pedido a saída dele em 2019. O camisa 16 fez questão de retribuir a forma como foi abraçado pelo treinador português e também pelos seus companheiros e comentou que não vai desperdiçar uma nova oportunidade no clube: