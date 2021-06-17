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‘Iluminado’, Deyverson exalta primeiro gol após retorno na vitória do Palmeiras e diz: ‘Muito feliz’

Atacante revelou que ficou chateado por ter saído na primeira passagem e afirmou que vai agarrar a oportunidade...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 00:22

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:22

Crédito: César Greco
Foi uma noite iluminada para Deyverson, no Alfredo Jaconi. Após marcar um dos gols na vitória do Palmeiras por 3 a 0, diante do Juventude, em sua primeira partida como titular em sua segunda passagem pelo Verdão, o jogador desabafou ao final do jogo dizendo que quer mostrar serviço ao técnico Abel Ferreira para brigar por uma vaga na equipe titular..O atacante declarou que está muito contente com a sua volta ao Maior Campeão Nacional depois de ser emprestado ao futebol europeu por duas temporadas e revelou o descontentamento com o torcedor por ter pedido a saída dele em 2019. O camisa 16 fez questão de retribuir a forma como foi abraçado pelo treinador português e também pelos seus companheiros e comentou que não vai desperdiçar uma nova oportunidade no clube:
– Sou emotivo e fico feliz pela minha volta. Professor Abel, muito obrigado pelo carinho e por ter me dado mais uma chance. Saí um pouco criticado, entendo a chateação do torcedor, mas quando voltei, todo mundo me recebeu de braços abertos. Tenho de agradecer pela forma como receberam – disse o centroavante.Deyverson ainda afirmou que se sentiu aliviado por ter retornado ao Verdão. Apesar da reestreia com a camisa alviverde ter ocorrido no empate com o Corinthians, o jogador celebrou bastante o gol marcado e também de ser sido escolhido o craque do jogo.
O Palmeiras encara o América-MG, no próximo domingo, às 11h, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Brasileirão.

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