Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ilsinho fala de saída do Palmeiras e pede desculpas por declaração: ‘Eu errei’
futebol

Ilsinho fala de saída do Palmeiras e pede desculpas por declaração: ‘Eu errei’

No início de sua carreira, lateral deixou o Verdão e se transferiu ao São Paulo
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2021 às 12:00

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: USA Today Images
Atualmente nos Estados Unidos, o lateral Ilsinho foi uma promessa das categorias de base do Palmeiras. O jogador, no entanto, deixou o clube e rumou ao São Paulo de maneira polêmica e conturbada. Depois de ‘pular o muro’, o atleta, na época, deu uma declaração que revoltou a torcida palestrina, pela qual se desculpou recentemente, em entrevista à ESPN.
Em 2006, ao ser perguntado, pelo UOL, sobre o momento de sua saída do Verdão, o jogador declarou que saiu “de uma fria”.
– Eu saí de uma fria no Palmeiras. Deixei o clube no momento em que o barco estava afundando, de bico na água – disse.
Sobre isso, no entanto, o lateral se desculpou. Segundo ele, foi um erro por falta de experiência e pelo qual se arrepende. Além disso, o atleta explicou que saiu do Verdão por não ter oportunidade no elenco profissional.– Garoto, novo, inexperiente, que estava empolgado. Eu errei, já pedi desculpa. Não tenho nada contra a entidade, nem os torcedores. Hoje, mais experiente, a gente para para pensar. Meu problema, na época, era com a galera da base, que tomava conta. Eu fiquei oito anos no Palmeiras, fiz a base inteira lá. A gente via que não ia ter oportunidade. No meu último ano de júnior, eles contrataram Amaral, Paulo Baier e André Rocha.
- Na mesma remessa, eles trouxeram três para a lateral direita. Eu pensei: ‘O que eu to fazendo aqui?’. Sempre fui destaque nas categorias, ia para a Seleção de base. Acabei cometendo esse erro por falta de experiência. Eu errei, torcida palmeirense, me desculpa. Não tenho nada contra vocês. Não tem como falar mal da entidade, da grandeza do Palmeiras. O cara perguntou qual era o momento que eu saí. Na época, teve o (Vagner) Love, o Edimilson e o Diego, mas eles só subiram porque o Palmeiras não tinha dinheiro para contratar e caiu para a Série B. Me expressei mal.
Ilsinho se destacou na base do Palmeiras, mas não chegou a ser profissional no clube decacampeão brasileiro. Com isso, se transferiu ao São Paulo, em 2006.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados