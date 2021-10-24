Ilsinho fala de saída do Palmeiras e pede desculpas por declaração: ‘Eu errei’

Crédito: USA Today Images

Atualmente nos Estados Unidos, o lateral Ilsinho foi uma promessa das categorias de base do Palmeiras. O jogador, no entanto, deixou o clube e rumou ao São Paulo de maneira polêmica e conturbada. Depois de ‘pular o muro’, o atleta, na época, deu uma declaração que revoltou a torcida palestrina, pela qual se desculpou recentemente, em entrevista à ESPN.

Em 2006, ao ser perguntado, pelo UOL, sobre o momento de sua saída do Verdão, o jogador declarou que saiu “de uma fria”.

– Eu saí de uma fria no Palmeiras. Deixei o clube no momento em que o barco estava afundando, de bico na água – disse.

Sobre isso, no entanto, o lateral se desculpou. Segundo ele, foi um erro por falta de experiência e pelo qual se arrepende. Além disso, o atleta explicou que saiu do Verdão por não ter oportunidade no elenco profissional.– Garoto, novo, inexperiente, que estava empolgado. Eu errei, já pedi desculpa. Não tenho nada contra a entidade, nem os torcedores. Hoje, mais experiente, a gente para para pensar. Meu problema, na época, era com a galera da base, que tomava conta. Eu fiquei oito anos no Palmeiras, fiz a base inteira lá. A gente via que não ia ter oportunidade. No meu último ano de júnior, eles contrataram Amaral, Paulo Baier e André Rocha.

- Na mesma remessa, eles trouxeram três para a lateral direita. Eu pensei: ‘O que eu to fazendo aqui?’. Sempre fui destaque nas categorias, ia para a Seleção de base. Acabei cometendo esse erro por falta de experiência. Eu errei, torcida palmeirense, me desculpa. Não tenho nada contra vocês. Não tem como falar mal da entidade, da grandeza do Palmeiras. O cara perguntou qual era o momento que eu saí. Na época, teve o (Vagner) Love, o Edimilson e o Diego, mas eles só subiram porque o Palmeiras não tinha dinheiro para contratar e caiu para a Série B. Me expressei mal.