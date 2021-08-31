Ilaix Moriba deixa o Barcelona e acerta com o RB Leipzig

Crédito: Divulgação / RB Leipzig

Depois de recusar uma proposta de renovação contratual com o Barcelona e ser afastado do elenco principal, o meio-campista Ilaix Moriba deixou o clube espanhol e acertou com o RB Leipzig. Nesta terça-feira, o time da Alemanha anunciou a chegada do jogador de 18 anos, data limite para transferências.

+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaApesar de não confirmar os valores da negociação, estima-se que o RB Leipzig tenha desembolsado 16 milhões de euros (R$ 97 milhões) para contratar o jogador, de acordo com a imprensa europeia. O contrato do atleta será de cinco anos, até junho de 2026.

- Estou muito feliz que a minha mudança para o RB Leipzig deu certo. Um clube emocionante que sempre teve um estilo de jogo ofensivo e, portanto, se encaixa muito bem no meu jogo. Estou convencido de que Leipzig é o próximo passo ideal para minha carreira e desenvolvimento futuro. Temos objetivos ambiciosos para esta temporada e mal posso esperar pelo desafio com o clube - disse o atleta. + Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu