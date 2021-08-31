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futebol

Ilaix Moriba deixa o Barcelona e acerta com o RB Leipzig

Jogador de 18 anos tinha contrato com o clube espanhol até o fim da temporada, mas decidiu não renovar o vínculo. Alemães pagaram quase R$ 100 milhões na transferência...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 14:22
Crédito: Divulgação / RB Leipzig
Depois de recusar uma proposta de renovação contratual com o Barcelona e ser afastado do elenco principal, o meio-campista Ilaix Moriba deixou o clube espanhol e acertou com o RB Leipzig. Nesta terça-feira, o time da Alemanha anunciou a chegada do jogador de 18 anos, data limite para transferências.
+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaApesar de não confirmar os valores da negociação, estima-se que o RB Leipzig tenha desembolsado 16 milhões de euros (R$ 97 milhões) para contratar o jogador, de acordo com a imprensa europeia. O contrato do atleta será de cinco anos, até junho de 2026.
- Estou muito feliz que a minha mudança para o RB Leipzig deu certo. Um clube emocionante que sempre teve um estilo de jogo ofensivo e, portanto, se encaixa muito bem no meu jogo. Estou convencido de que Leipzig é o próximo passo ideal para minha carreira e desenvolvimento futuro. Temos objetivos ambiciosos para esta temporada e mal posso esperar pelo desafio com o clube - disse o atleta. + Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
Antes de aceitar vender o jogador ao RB Leipzig, o Barcelona recusou uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 91 milhões) do próprio clube alemão, que conseguiu contornar a situação. Os espanhóis manterão 10% dos direitos do jogador. Manchester City e Chelsea também tentaram a transferência.

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