Igor Paixão fala em 'sonho realizado' por renovação com o Coritiba

Na última semana, o Coritiba confirmou a prolongação de vínculo com um de seus principais valores no aspecto técnico e também de mercado onde o atacante Igor Paixão assinou novo contrato, válido até o fim de 2024.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara o avante de somente 21 anos de idade, a situação tem um sabor especial pelo fato do próprio ser revelado na equipe do Alto da Glória e também pelo bom momento vivido no clube. Não à toa, no início da temporada 2022, ele se posicionou como o artilheiro da equipe com quatro dos dez gols marcados pelo Verdão.