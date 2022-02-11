Igor Paixão fala em 'sonho realizado' por renovação com o Coritiba

Na última semana, o Coritiba confirmou a prolongação de vínculo com um de seus principais valores no aspecto técnico e também de mercado onde o atacante Igor Paixão assinou novo contrato, válido até o fim de 2024.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara o avante de somente 21 anos de idade, a situação tem um sabor especial pelo fato do próprio ser revelado na equipe do Alto da Glória e também pelo bom momento vivido no clube. Não à toa, no início da temporada 2022, ele se posicionou como o artilheiro da equipe com quatro dos dez gols marcados pelo Verdão.
- É um sonho realizado renovar com esse clube que me acolheu e que tenho um carinho enorme. Espero continuar escrevendo uma linda história com a camisa do Coxa, honrando esse manto e dando alegria aos nossos torcedores, que são a razão disso tudo - falou Igor.
A próxima oportunidade que o jogador terá de colocar sua boa fase em xeque será pela sétima rodada do Campeonato Paranaense, no próximo domingo (13), jogando diante do FC Cascavel no Couto Pereira.