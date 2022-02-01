Igor Paixão comemora início de ano positivo no Coritiba

É bem verdade que as principais figuras goleadoras do Coritiba na última temporada foram nomes mais experientes como Léo Gamalho (23 gols em 49 partidas) e Waguininho, autor de 11 tentos em 48 compromissos que disputou.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTodavia, diante da ausência do artilheiro máximo em recuperação do quadro de Covid-19 e da transferência do vice-artilheiro para o Cruzeiro, coube ao jovem Igor Paixão, dono do terceiro lugar na lista com 10 gols em 47 jogos, assumir a responsabilidade. E ele tem feito isso nos primeiros duelos do ano.

Dos quatro gols que os comandados de Gustavo Morínigo fizeram nas três primeiras rodadas do Campeonato Paranaense, dois vieram dos pés de Igor. Ele marcou nas vitórias contra Cianorte (1 a 0 no Couto Pereira) e, mais recentemente, contra o União, no último domingo (30) em triunfo por 2 a 1 de virada.

Feliz com a manutenção do bom momento com a camisa Coxa Branca, Igor Paixão atribui ao bom trabalho de preparação que conseguiu desenvolver durante os treinos de pré-temporada para chegar em boas condições físicas logo nas primeiras aparições de 2022:

- Estou muito feliz pelo meu início de ano, fiz uma boa pré-temporada para chegar bem nesses primeiros jogos. Contente que os gols e assistências estão saindo e continuo trabalhando diariamente para ajudar o Coritiba da melhor forma possível, sei da enorme responsabilidade de vestir essa camisa e espero seguir honrando essas cores com toda minha dedicação e vontade.

A próxima chance que o atacante deve ter de ratificar a boa fase será na próxima quarta-feira (2) onde, pela quarta rodada do estadual, o Coritiba receberá o Rio Branco, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira.