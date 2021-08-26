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futebol

Igor Paixão comemora bom momento indivudual e do Coritiba na temporada

Atacante que tem 30 partidas no ano acumula bons números: sete gols e quatro assistências...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 15:44

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 15:44
Crédito: Atleta é cria da base Coxa Branca (Divulgação/Coritiba
Formado nas categorias de base do Coritiba, o atacante Igor Paixão é um dos expoentes no excelente momento vivido pelo Coxa Branca no Brasileirão da Série B. Na competição já são quatro gols (atrás apenas de Léo Gamalho e Waguininho na segundona) além de quatro assistências, liderando esse fundamento na equipe, em 17 jogos que disputou.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de comentar sobre seu último tento na vitória por 2 a 1 de virada contra o Avaí, Igor frisou o bom momento coletivo do time que lidera a segunda divisão nacional:
- Feliz por marcar meu quarto gol na competição e conseguir ajudar a equipe dentro de campo para conquistarmos a vitória. Está sendo um ano maravilhoso com o Coritiba e espero que siga dessa maneira!
Com 39 pontos conquistados, o time acumula 11 vitorias, seis empates e apenas três derrotas no campeonato, mostrando uma boa consistência nas partidas.
- Vivemos uma ótima fase no campeonato e estamos evoluindo a cada jogo. Agora temos 18 finais pela frente para alcançar nosso primeiro objetivo que é o acesso para a Série A. Por isso, temos que seguir focados para conseguir manter o bom nível nos jogos e continuar pontuando – comentou Igor.
A próxima partida da equipe será na sexta-feira (27) recebendo, no Couto Pereira, às 21h30 (de Brasília), o Botafogo.

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