Igor Paixão comemora bom momento indivudual e do Coritiba na temporada

Crédito: Atleta é cria da base Coxa Branca (Divulgação/Coritiba

Formado nas categorias de base do Coritiba, o atacante Igor Paixão é um dos expoentes no excelente momento vivido pelo Coxa Branca no Brasileirão da Série B. Na competição já são quatro gols (atrás apenas de Léo Gamalho e Waguininho na segundona) além de quatro assistências, liderando esse fundamento na equipe, em 17 jogos que disputou.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de comentar sobre seu último tento na vitória por 2 a 1 de virada contra o Avaí, Igor frisou o bom momento coletivo do time que lidera a segunda divisão nacional:

- Feliz por marcar meu quarto gol na competição e conseguir ajudar a equipe dentro de campo para conquistarmos a vitória. Está sendo um ano maravilhoso com o Coritiba e espero que siga dessa maneira!

Com 39 pontos conquistados, o time acumula 11 vitorias, seis empates e apenas três derrotas no campeonato, mostrando uma boa consistência nas partidas.

- Vivemos uma ótima fase no campeonato e estamos evoluindo a cada jogo. Agora temos 18 finais pela frente para alcançar nosso primeiro objetivo que é o acesso para a Série A. Por isso, temos que seguir focados para conseguir manter o bom nível nos jogos e continuar pontuando – comentou Igor.