Igor Guerra, técnico da equipe sub-17 do Vasco, fala sobre preparação para o início do Brasileirão da categoria

Crédito: João Pedro Isidro/Vasco

As competições do futebol de base foram adiadas em virtude da pandemia de Coronavírus, e as equipes tiveram um longo período de preparação. Com isso, o Vasco irá estrear contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu-RJ. Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico Igor Guerra falou sobre o retorno das competições da categoria.

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– Eu vejo esse retorno das competições como um ponto muito positivo para estes garotos, que ficaram muito tempo sem competir em função da pandemia. Acredito que a competição é fundamental no processo de desenvolvimento do atleta, quando se trata de qualquer desporto, mas apenas do atleta, como cidadão também. – disse o comandante, que acrescentou.

– Acredito que chegaremos com um time muito competitivo, fazendo frente a todos os adversários e nossa expectativa é conseguir fazer bons jogos, apresentar um bom futebol e conseguir a classificação. Posteriormente, claro, vamos buscar conquistar títulos com esses meninos, mas é um grupo com bastante foco nos objetivos e acredito sim que faremos boas competições - frisou.

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Ao longo da preparação, os meninos da Colina se reapresentaram em fevereiro e depois de um longo período de inatividade, desde novembro de 2020. Em Belo Horizonte, no início de Março, o Cruz-Maltino disputou um torneio preparatório contra o América-MG e duas equipes do Cruzeiro. Foram duas vitórias em três jogos.