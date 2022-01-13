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  • Igor Guerra elogia atuação do Vasco diante do Joinville na Copa São Paulo: 'O jogo foi muito consistente'
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Igor Guerra elogia atuação do Vasco diante do Joinville na Copa São Paulo: 'O jogo foi muito consistente'

Comandante disse que os Meninos da Colina demoraram a conseguir abrir o placar. Contudo, com um jogo consistente colocaram três bolas na trave antes do primeiro gol...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 14:23

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 14:23

O Vasco voltou a ter uma grande atuação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com um futebol ofensivo, os Meninos da Colina tiveram mais volume de jogo e golearam o Joinville no Estádio Municipal de Santana de Paranaíba. Com o triunfo, os cariocas garantiram a vaga na terceira fase da competição, e o técnico Igor Guerra elogiou a atuação dos meninos. - Fizemos uma boa partida. Tivemos dificuldade para fazer o primeiro gol, mas criamos muitas oportunidades com três bolas na trave antes de sair o gol. O jogo foi muito consistente, boas oportunidades na parte ofensiva, bem controlado na parte defensiva. Os garotos estão de parabéns. Agora é manter o foco, pés no chão e aguardar o confronto entre o SKA Brasil e o Audax-SP para saber quem a gente enfrentará na próxima rodada - enalteceu o comandante cruz-maltino.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca 2022
Ao longo da partida, o Gigante da Colina criou diversas chances e acertou quatro vezes a trave do goleiro Pedro. Com mais um triunfo, o time já soma 23 gols na competição, com apenas dois sofridos. O atacante Figueiredo, que estava no time profissional na última temporada, tem sido um dos destaques com sete gols.
+ Vasco confirma a contratação do meio-campista Bruno Nazário
Na próxima etapa do torneio (terceira fase, uma antes das oitavas de finais), os cariocas aguardam o vencedor do confronto entre SKA Brasil e Audax-SP, que se enfrentam nesta quinta-feira, também em Santana de Paranaíba.
Crédito: IgorGuerracomandaoVasconaCopaSãoPaulodeFutebolJúnior2022(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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