Igor Guerra elogia atuação do Vasco diante do Joinville na Copa São Paulo: 'O jogo foi muito consistente'

O Vasco voltou a ter uma grande atuação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com um futebol ofensivo, os Meninos da Colina tiveram mais volume de jogo e golearam o Joinville no Estádio Municipal de Santana de Paranaíba. Com o triunfo, os cariocas garantiram a vaga na terceira fase da competição, e o técnico Igor Guerra elogiou a atuação dos meninos. - Fizemos uma boa partida. Tivemos dificuldade para fazer o primeiro gol, mas criamos muitas oportunidades com três bolas na trave antes de sair o gol. O jogo foi muito consistente, boas oportunidades na parte ofensiva, bem controlado na parte defensiva. Os garotos estão de parabéns. Agora é manter o foco, pés no chão e aguardar o confronto entre o SKA Brasil e o Audax-SP para saber quem a gente enfrentará na próxima rodada - enalteceu o comandante cruz-maltino.