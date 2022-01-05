Igor Guerra celebra estreia do Vasco com goleada na Copinha: 'Exaltar o comprometimento dos atletas'

O Vasco estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior e goleou o Lagarto (SE) por 5 a 1, no Estádio Municipal Santana de Parnaíba. Após a partida, o treinador Igor Guerra exaltou o comprometimento de seus atletas e disse que a tendência é que a equipe evolua no decorrer da competição e corrija as oscilações. - O jogo foi muito bom. Estrear com vitória é sempre muito positivo. A vitória nos coloca na primeira colocação da chave. Vale exaltar o comprometimento dos atletas. No início, ansiosos com alguns erros, mas depois a gente foi se encontrando na partida - disse o treinador, e emendou:

+ Elenco esfacelado: Vasco tem apenas 13 jogadores de linha disponíveis. Confira quais são!

- Boas atuações do Vinícius e do Figueiredo, mas coletivamente, algo que a gente tem que destacar. Troca de passes rápidas, os desequilíbrios, buscando o gol a todo mundo momento. Algumas oscilações em termos comportamentais que a gente ainda vai precisar corrigir. Mas iremos evoluir no decorrer da competição - completou.

Desde o início da partida, o Vasco tomou conta das ações e conseguiu construir uma vitória convincente. Destaque para um velho conhecido da torcida, o atacante Figueiredo, que estava entre os profissionais. Ele marcou dois gols e o jovem Rayan, de apenas 15 anos, balançou a rede logo em sua estreia pelo Sub-20 do Gigante da Colina.

+ 'Será uma honra vestir uma camisa tão grande e gloriosa', celebra Vitinho, reforço do Vasco para 2022

O próximo compromisso dos Meninos da Colina está marcado para o dia 8, às 14h, contra o Rio Claro, também em Santana de Paranaíba. A equipe tem 3 pontos ao lado do SKA Brasil, que derrotou o Rio Claro por 3 a 0, também nesta quarta-feira.