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futebol

Ídolos vão ao marco da fundação do clube em homenagem aos 110 anos

Localizado nas esquinas das ruas José Paulino e Cônego Martins, local é conhecido por ter sediado a reunião da fundação. Zé Maria, Basílio e Paulo Sérgio estavam no local
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Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 17:13
Crédito: Divulgação/Corinthians
O Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Antonio Goulart, esteve hoje (01), no marco da fundação do clube, ao lado de ex-jogadores e ídolos da história corintiana como parte das comemorações dos 110 anos de sua existência. A Subprefeitura da Sé terminou nesta terça-feira (1) uma pequena reforma no entorno do micro-obelisco que marca a fundação do Corinthians, em 1º de setembro de 1910.
Além dos craques Zé Maria, Basílio e Paulo Sérgio, também estiveram presentes o Subprefeito da Sé, Roberto Arantes e Fábio Lepique, Secretário-executivo do gabinete do Prefeito Bruno Covas.
Goulart relembrou sua participação como Presidente da comissão do Centenário do clube falou sobre a reforma do Marco e ressaltou a importância dos ex-jogadores que entraram para a história alvinegra.
- Em 2010, arrumamos o marco, colocamos aqui a luminária da época da fundação e, agora, o Robertinho (Subprefeito) melhorou o espaço, ampliando um pouco a calçada. Parabéns a todos que têm o privilégio de serem corintianos - celebrou o Presidente do Conselho.
A lenda futebolística narra que o clube surgiu de uma reunião no local, há 110 anos, que teria sido realizada à luz de um lampião. O nome do Corinthians veio em alusão a um time inglês que fazia excursão no país.

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