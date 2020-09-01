Ídolos vão ao marco da fundação do clube em homenagem aos 110 anos

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Antonio Goulart, esteve hoje (01), no marco da fundação do clube, ao lado de ex-jogadores e ídolos da história corintiana como parte das comemorações dos 110 anos de sua existência. A Subprefeitura da Sé terminou nesta terça-feira (1) uma pequena reforma no entorno do micro-obelisco que marca a fundação do Corinthians, em 1º de setembro de 1910.

Além dos craques Zé Maria, Basílio e Paulo Sérgio, também estiveram presentes o Subprefeito da Sé, Roberto Arantes e Fábio Lepique, Secretário-executivo do gabinete do Prefeito Bruno Covas.

Goulart relembrou sua participação como Presidente da comissão do Centenário do clube falou sobre a reforma do Marco e ressaltou a importância dos ex-jogadores que entraram para a história alvinegra.

- Em 2010, arrumamos o marco, colocamos aqui a luminária da época da fundação e, agora, o Robertinho (Subprefeito) melhorou o espaço, ampliando um pouco a calçada. Parabéns a todos que têm o privilégio de serem corintianos - celebrou o Presidente do Conselho.