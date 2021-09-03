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Ídolos do futebol brasileiro se reencontram na Copa Brasil Legends 2021; veja onde assistir e a tabela de jogos

Com 16 times disputando o torneio de másters, craques do passado entrarão em campo novamente para defenderem os clubes onde fizeram sucesso...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 18:38
Crédito: Reprodução/SporTV
A partir de 4 de setembro, os amantes de futebol terão mais um campeonato para acompanhar, a Copa Brasil Legends 2021. Com 16 tradicionais equipes brasileiras divididas em oito grupos, será possível ver em campo ídolos que não estavam mais em atividade, como Viola, Túlio Maravilha, Zé Roberto, Donizete e muitos outros craques da bola. O torneio terá transmissão exclusiva do SporTV.
A Copa Brasil Legends 2021 é organizada pela World Legends, empresa que promove eventos de futebol master ao redor do mundo trazendo de volta aos campos craques que já penduraram as chuteiras. Nos últimos campeonatos organizados, foram mais de 2 milhões de espectadores acompanhando lendas que fizeram história em seus times e seleções competindo novamente. Mais uma vez, os organizadores, Reginaldo Traves, ex-atleta do Cruzeiro, Vinicius Motta e Paulo Eduardo Penna Jr, executivos da World Legends, contam com a audiência dos torcedores nas 23 partidas em cinco estados do Brasil.
A competição, que tem como embaixadores os ex-jogadores Somália, do Grêmio, e Maurinho, do Cruzeiro, visa fazer o reencontro de gerações dentro de campo. Serão atletas de três faixas etárias diferentes, misturando gerações, paixões e lembranças dos torcedores.
A competição terá clássicos paulistas em sua estreia. Em partidas realizadas na Arena Barueri, o São Paulo enfrenta o Santos, às 11h, seguidos de Corinthians x Palmeiras, às 15h. No sábado seguinte (11), será a vez dos confrontos cariocas: Vasco x Flamengo e Fluminense x Botafogo, no Rio de Janeiro. Jogando em Minas Gerais, o Cruzeiro encara o Atlético Mineiro e o Bahia recebe o Vitória, no dia 18, na Bahia. Para fechar as estreias, em 25 de setembro, o Internacional recebe o Goiás e o Coritiba o Grêmio.
Após mais uma rodada completa de duelos, uma equipe de cada grupo avança às quartas de final, que acontecerão de 30 de outubro a 20 de novembro, sempre aos sábados. As semifinais estão marcadas para 27 de novembro e 4 de dezembro e a final acontece no dia 11 de dezembro, sem sede definida.
Confira a tabela da primeira fase do torneio de futebol máster:
04/09/2021 – Arena Barueri/SP11h - São Paulo x Santos15h - Corinthians x Palmeiras
11/09/2021 – Estádio Edson Passos/RJ11h - Vasco x Flamengo13h - Fluminense x Botafogo
18/09/2021 – Minas Gerais11h - Cruzeiro x Atlético/MG
18/09/2021 – Bahia13h - Bahia x Vitória
25/09/2021 – Porto Alegre11h - Internacional x Goiás13h - Coritiba x Grêmio

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