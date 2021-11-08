Ídolos do Fluminense, Fred e Conca se encontram e atacante brinca: 'Está malhando com o Pedrinho?'

O Fluminense embarcou nesta segunda-feira para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio terça, às 21h30, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o atacante Fred registrou o encontro com o ex-jogador Darío Conca, com quem foi campeão brasileiro com a camisa do Flu, no aeroporto. Nos "stories", do Instagram, Fred brincou com o argentino perguntando se ele estava treinando com o Pedrinho, ex-jogador e ídolo do Vasco que chegou a ter passagem pelo Flu em 2006.
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Pelo Fluminense, Fred e Conca conquistaram juntos o título do Campeonato Brasileiro de 2010. O argentino, inclusive, é o jogador que mais deu assistências para o centroavante pelo Tricolor. Os dois atuaram juntos entre 2009 e 2011 e depois em 2014, somando 120 partidas.