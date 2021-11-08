Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ídolos do Fluminense, Fred e Conca se encontram e atacante brinca: 'Está malhando com o Pedrinho?'
futebol

Ídolos do Fluminense, Fred e Conca se encontram e atacante brinca: 'Está malhando com o Pedrinho?'

Atacante estava no aeroporto para o embarque do Fluminense a Porto Alegre, onde a equipe enfrenta o Grêmio nesta terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2021 às 16:12

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 16:12

Crédito: Reprodução
O Fluminense embarcou nesta segunda-feira para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio terça, às 21h30, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o atacante Fred registrou o encontro com o ex-jogador Darío Conca, com quem foi campeão brasileiro com a camisa do Flu, no aeroporto. Nos "stories", do Instagram, Fred brincou com o argentino perguntando se ele estava treinando com o Pedrinho, ex-jogador e ídolo do Vasco que chegou a ter passagem pelo Flu em 2006.
Veja a tabela do Brasileirão
​Pelo Fluminense, Fred e Conca conquistaram juntos o título do Campeonato Brasileiro de 2010. O argentino, inclusive, é o jogador que mais deu assistências para o centroavante pelo Tricolor. Os dois atuaram juntos entre 2009 e 2011 e depois em 2014, somando 120 partidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados