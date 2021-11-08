Ídolos do Fluminense, Fred e Conca se encontram e atacante brinca: 'Está malhando com o Pedrinho?'

O Fluminense embarcou nesta segunda-feira para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio terça, às 21h30, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o atacante Fred registrou o encontro com o ex-jogador Darío Conca, com quem foi campeão brasileiro com a camisa do Flu, no aeroporto. Nos "stories", do Instagram, Fred brincou com o argentino perguntando se ele estava treinando com o Pedrinho, ex-jogador e ídolo do Vasco que chegou a ter passagem pelo Flu em 2006.