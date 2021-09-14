Ídolo no Corinthians, Fagner manda transformar tênis verde em preto e branco

Crédito: Reprodução/Instagram

A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é enorme, e dentro da "norma de conduta" de cada torcedor há regras bem claras, que são seguidas até mesmo pelos jogadores. Nesta quarta-feira, isso teve mais um capítulo, quando Fagner mandou um tênis verde ser customizado, e pintado de preto e branco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Tudo começou quando o lateral-direito recebeu um tênis de sua patrocinadora pessoal, a Adidas, mas o calçado veio na cor verde, que remete ao rival. Foi aí que o camisa 23 teve a ideia de acionar um especialista em customização para que o par ficasse mais com a cara corintiana, ou seja, mais alvinegro.

- O Fagner, jogador do Corinthians, me mandou esse tênis e falou: "Tiagão, consegue tirar esse verde aí? Você está ligado que no Coringão é sem chance de verde. Ele mandou para o cara certo - afirmou Thiago Mendes, da TND Sneakers, responsável pelo trabalho.

Corintiano, Thiago compartilhou o serviço nos stories do perfil no Instagram da empresa, mostrando que o tênis verde recebeu um tratamento especial para ficar preto e branco. O vídeo deixou a Fiel extasiada com a atitude de Fagner.