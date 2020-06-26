Ídolo maior do Liverpool exalta Klopp e o elenco do campeão inglês

Crédito: Kenny Dalglish, ídolo do Liverpool, celebrou muito conquista da Premier League pelo Reds (Glyn Kirk / AFP

A vitória por 2 a 1 do Chelsea sobre o Manchester City, nesta quinta-feira, garantiu o primeiro título inglês ao Liverpool em 30 anos. E tão logo acabou o jogo, o 'BT Sport' entrevistou Sir Kenny Dalglish, que foi o grande astro do time que, há longínquos 30 anos (1989/90), levou o último caneco inglês para Anfield. Animadíssimo, Dalglish (que se aposentaria após aquela conquista apos 14 anos no clube) conversava com a imprensa enquanto o seu telefone tocava a cada dois segundos. Ele estava extasiado. - Se você dissesse em 1990 que seriam 30 anos sem títulos, você seria preso - gargalhava o ídolo, que exaltava a cada frase o trabalho do treinador Jurgen Klopp:

- Desde que ele entrou, vemos que o time tem sido muito positivo o tempo todo, honrando tudo o que o Liverpool Football Club representa. Não é apenas um caso pontual, porque no ano passado Klopp e seus garotos chegaram a um ponto do título e foi em duas finais de Champions. A propósito, para a frente e para cima. Com Jurgen no comando, teremos muito mais dias felizes.

Os jogadores do Reds também fora exaltados por Dalglish:

- Sinto que o atual ambiente do clube é muito parecido como era na época do nosso último título, em 1990. Não há arrogância, todos se mostram muito humanos. Você vê historias de jogadores pagando as contas de necessitados, comprando comida para distribuir aos carentes. Além de bem sucedidos, são bons rapazes.

Ele só lamenta o fato da pandemia evitar que uma multidão celebre o título nas ruas da cidade de Liverpool.

- Os fãs significam muito para o clube. Mas eles terão de esperar algumas semanas. Tenho a certeza de que haverá uma fila do lado de fora dos bares partir do dia 4 de julho. É decepcionante que eles não estejam lá para ver o troféu ser vencido, mas compensarão isso - disse.

Porém, não esperem que Dalglish vai deixar de celebrar esta volta do Liverpool ao patamar mais alto da Premier League. Será ao estilo britânico e sem respeitar os argumentos de Bob Paysley, o grande treinador do Liverpool nos anos 70 e 80: