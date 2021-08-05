Ídolo eterno! Vasco homenageia Moacyr Barbosa com grafite em um dos muros de São Januário

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Em mais uma homenagem ao centenário de Moacyr Barbosa, Vasco e projeto NegroMuro registram grafite na parede lateral de uma das arquibancadas do Parque Aquático no Estádio de São Januário. Essa é mais uma reverência a um dos maiores goleiros da história do Gigante da Colina, que completaria 100 anos no último dia 27 de março.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroAo longo do ano, o Cruz-Maltino já apresentou diversas homenagens ao ex-arqueiro. Na semana de aniversário, o clube carioca fez a exposição de um mosaico nas sociais de São Januário escrito ‘Barbosa 100’. Na época, um patch foi utilizado no uniforme dos atletas e camisas exclusivas foram lançadas com parte da verba sendo revertida aos familiares do eterno ídolo.

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Para completar as lembranças e homenagens, o clube decidiu fazer uma votação popular, realizada em três etapas diferentes para decidir o novo nome do CT. Com isso, a torcida vascaína escolheu o nome de Moacyr Barbosa para ser eternizado no Centro de Treinamento do clube. Um justa homenagem àquele que sempre foi resistência, defendeu a Cruz de Malta, e foi injustamente considerado vilão e extremamente criticado pela derrota na Copa de 1950 para o Uruguai.

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A campanha para a exposição do grafite surgiu do projeto NegroMuro, que tem como objetivo enaltecer as figuras pretas históricas através da arte urbana, de grafites geograficamente escolhidos de acordo com a relação do personagem com aquele local. Dessa forma, o projeto procura "contribuir com a construção de uma memória social que enalteça lutas, conquistas e referências de pretas e pretos na cultura brasileira", segundo informações do clube.Imagens do muro em homenagem a Barbosa (Rafael Ribeiro/Vasco)Ao longo de alguns meses, o projeto gráfico teve um financiamento coletivo com apoio da torcida do Vasco. A ideia ultrapassou a meta estabelecida e orgulhou um dos idealizadores do projeto Rhuan Gonçalves.

– O Barbosa sempre foi um personagem que esteve em nosso radar, mas com o advento do seu centenário a homenagem se tornou ainda mais necessária, portanto, fomos buscar autorização do Clube e de sua filha Tereza Borba para pintar o grande goleiro Moacyr Barbosa. Em seguida o NegroMuro organizou um financiamento coletivo através do Benfeitoria, onde centenas de torcedores – não só vascaínos – contribuíram para que concretizássemos a ideia deste vigésimo muro do projeto idealizado por Cazé e Pedro Rajão, que existe há quatro anos - disse.