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Ídolo do Vasco, Felipe deseja boa sorte ao amigo Rômulo em seu retorno ao clube carioca

Maestro do Gigante da Colina, ex-jogador felicitou o amigo que retorna para a sua segunda passagem pelo clube. Aos 30 anos, atleta traz mais experiência ao meio-campo vascaíno...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 16:43
Crédito: Felipe foi revelado pelo Vasco e se tornou ídolo com muitas conquistas (Divulgação / Twitter Vasco da Gama
O Vasco anunciou a sua sétima contratação para a temporada de olho na disputa do Campeonato Brasileiro - Série B. Trata-se de um velho conhecido, o volante Rômulo, campeão da Copa do Brasil em 2011 pelo clube carioca e que terá contrato até o final da temporada. Com a sua chegada, o ídolo Felipe, ex-jogador e eterno maestro do Gigante da Colina, desejou boa sorte ao amigo nesse retorno.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaRômulo foi campeão da Copa do Brasil e vice do Brasileiro (Divulgação)- Boa sorte amigo - disse Felipe ao comentar a foto postada por Rômulo em seu perfil no Instagram.
Após Rômulo postar uma foto com a camisa e bandeira do Vasco, diversos jogadores com identificação no Cruz-Maltino curtiram e comentaram além do maestro Felipe. Allan, atualmente no Everton, da Inglaterra, Dedé e Alex Teixeira também foram alguns desses atletas.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Ao longo de sua primeira passagem pelo clube de são Januário, o volante disputou 106 partidas e marcou oito gols. Em 2011, teve a sua melhor temporada sendo campeão da Copa do Brasil e vice campeão do Brasileirão. Aos 30 anos, o jogador traz experiência para o setor de meio-campo. No elenco, o Vasco tem volantes jovens como Bruno Gomes, Andrey e o paraguaio Matías Galarza.
O Vasco volta campo nesta quinta, pela nona rodada do Campeonato Carioca, no clássico diante do Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã. Os comandados de Marcelo Cabo necessitam da vitória para continuarem vivos na competição visando uma classificação para a semifinal.

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