Ídolo do Vasco, Felipe deseja boa sorte ao amigo Rômulo em seu retorno ao clube carioca

Crédito: Felipe foi revelado pelo Vasco e se tornou ídolo com muitas conquistas (Divulgação / Twitter Vasco da Gama

O Vasco anunciou a sua sétima contratação para a temporada de olho na disputa do Campeonato Brasileiro - Série B. Trata-se de um velho conhecido, o volante Rômulo, campeão da Copa do Brasil em 2011 pelo clube carioca e que terá contrato até o final da temporada. Com a sua chegada, o ídolo Felipe, ex-jogador e eterno maestro do Gigante da Colina, desejou boa sorte ao amigo nesse retorno.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaRômulo foi campeão da Copa do Brasil e vice do Brasileiro (Divulgação)- Boa sorte amigo - disse Felipe ao comentar a foto postada por Rômulo em seu perfil no Instagram.

Após Rômulo postar uma foto com a camisa e bandeira do Vasco, diversos jogadores com identificação no Cruz-Maltino curtiram e comentaram além do maestro Felipe. Allan, atualmente no Everton, da Inglaterra, Dedé e Alex Teixeira também foram alguns desses atletas.

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Ao longo de sua primeira passagem pelo clube de são Januário, o volante disputou 106 partidas e marcou oito gols. Em 2011, teve a sua melhor temporada sendo campeão da Copa do Brasil e vice campeão do Brasileirão. Aos 30 anos, o jogador traz experiência para o setor de meio-campo. No elenco, o Vasco tem volantes jovens como Bruno Gomes, Andrey e o paraguaio Matías Galarza.